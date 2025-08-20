Secciones
Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Autoridades de la UNT afirman que entienden el paro, pero que les preocupa enormemente que las aulas queden vacías.

Hace 2 Hs

El sector docente y no docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) insiste en el reclamo salarial y presupuestario al gobierno de Javier Milei. Esta semana, las facultades tienen previsto un paro de 48 horas para mañana y el viernes; lo mismo ocurrirá la semana próxima y la siguiente, con fechas rotativas. El secretario adjunto de Adiunt, Diego Toscano, manifestó que es necesario que las autoridades universitarias se involucren en las medidas de fuerza para subir el tono a las protestas.

“Al contrario de intentar solucionar, el Gobierno vino con un mal de nafta a quemar caña a imponer un aumento no acordado, impuesto, del 7,5% para todo el año, cuando nosotros tenemos una desvalorización salarial que ya supera el 50% solo en este año y de más del 100% en lo que va del gobierno de Milei”, resaltó el docente, tras el paro universitario de una semana que se realizó en distintas casas de estudios del país.

Toscano profundizó acerca de la situación salarial de los docentes, y contó que “hay una suma en negro para los cargos de docente simple de $6.250 por mes”. “Es una vergüenza. Estamos ante un gobierno que ha decidido provocar a los docentes universitarios y a los no docentes a no solucionar los problemas, sino a agravarlos en un momento clave”, planteó.

En línea con ello, el gremialista consideró que se deben reforzar los reclamos de parte de las instituciones. “No vemos una actitud seria de defender la universidad, que en este momento sería convocarse -como el año pasado- movilizaciones y marchas para mostrar el reclamo. Este año quizás la propia universidad le ha restado cuerpo a la lucha. Y es lo que vemos claramente de parte de las autoridades”, dijo.

Temática compleja

En tanto, Carolina Abdala, secretaria Académica de la UNT, señaló que la temática es compleja y que a la gestión universitaria le preocupan las jornadas de paro. “Por una parte comprendemos la situación y somos conscientes de ella, pero por otra también nos preocupa enormemente el tema de las aulas vacías. Cuando dialogamos con los gremios les pedimos repensar medidas que no afecten tan directamente a la vida cotidiana institucional en términos de las clases y de las actividades que hacen los chicos, tanto en las escuelas universitarias como en las carreras de grado”, manifestó.

Asimismo, la profesional se refirió a las problemáticas a nivel presupuestario que se afrontan tras los recortes del Gobierno. “A las tensiones y a las dificultades políticas las enfrentamos como el resto de las universidades, pero en este momento, a raíz de gestiones que se vienen haciendo, por suerte podemos seguir sosteniendo aquellos proyectos que teníamos planteados desde antes, pero obviamente el tema presupuestario nos afecta y significa que hay recortes”, indicó. Abdala remarcó: “todo se resiente, y sobre todo emocionalmente, por lo que implica en términos salariales para el colectivo docente. Pero también afecta en lo que tiene que ver a cómo uno se predispone para llevar adelante la tarea de enseñar”.

