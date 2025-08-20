Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Asimismo, la profesional se refirió a las problemáticas a nivel presupuestario que se afrontan tras los recortes del Gobierno. “A las tensiones y a las dificultades políticas las enfrentamos como el resto de las universidades, pero en este momento, a raíz de gestiones que se vienen haciendo, por suerte podemos seguir sosteniendo aquellos proyectos que teníamos planteados desde antes, pero obviamente el tema presupuestario nos afecta y significa que hay recortes”, indicó. Abdala remarcó: “todo se resiente, y sobre todo emocionalmente, por lo que implica en términos salariales para el colectivo docente. Pero también afecta en lo que tiene que ver a cómo uno se predispone para llevar adelante la tarea de enseñar”.