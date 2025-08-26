Francisco Cerúndolo debutó en el US Open con una remontada ante Matteo Arnaldi

El giro llegó en el tercer set. Cerúndolo apostó por puntos más largos, buscó la red y forzó al italiano a cometer fallas. Con el 7-5 recortó la distancia y, a partir de allí, se transformó en otro jugador. La derecha profunda, los paralelos de revés y un mayor control de sus emociones lo llevaron a igualar el duelo con un 6-4.