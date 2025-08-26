Secciones
Francisco Cerúndolo debutó en el US Open con una remontada ante Matteo Arnaldi

Con casi cuatro horas de juego, el argentino dejó atrás la mala racha en los majors y celebró un triunfo que le devuelve confianza en Nueva York.

CONFIANZA RENOVADA. Tras superar un inicio adverso, Cerúndolo disfrutó de un triunfo inolvidable. CONFIANZA RENOVADA. Tras superar un inicio adverso, Cerúndolo disfrutó de un triunfo inolvidable. Elsa/Getty Images
Hace 1 Hs

Parecía eliminado. Perdía 0-2 en sets y no encontraba su tenis frente a Matteo Arnaldi. Sin embargo, Francisco Cerúndolo dio un giro inesperado en Flushing Meadows y logró una remontada histórica en su debut en el US Open.

El argentino, N°19 del ranking mundial, necesitó tres horas y 44 minutos para imponerse al italiano (64°) por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. Fue la primera vez en su carrera que consiguió dar vuelta un partido tras arrancar dos parciales abajo en un Grand Slam, un triunfo que lo devolvió al centro de la escena y que festejó tirándose al piso, como desahogo.

El comienzo estuvo marcado por la imprecisión: doble faltas, errores no forzados y un servicio que no encontraba regularidad. Arnaldi, más sólido, aprovechó cada oportunidad y se llevó los dos primeros parciales con autoridad.

El giro llegó en el tercer set. Cerúndolo apostó por puntos más largos, buscó la red y forzó al italiano a cometer fallas. Con el 7-5 recortó la distancia y, a partir de allí, se transformó en otro jugador. La derecha profunda, los paralelos de revés y un mayor control de sus emociones lo llevaron a igualar el duelo con un 6-4.

En el quinto, ya con confianza plena, el argentino se adelantó rápido y, aunque Arnaldi intentó reaccionar, el porteño se mostró sólido con el saque y cerró con autoridad.

Cerúndolo llegaba al US Open tras tres semanas de inactividad por un desgarro abdominal. Las dudas sobre su físico habían marcado la previa, pero en la cancha despejó interrogantes con carácter y temple. Además, rompió la racha negativa en los Grand Slam: venía de caer en sus debuts en Roland Garros y Wimbledon.

Ahora, el argentino enfrentará en segunda ronda al suizo Leandro Riedi, que eliminó al español Pedro Martínez. Con este triunfo, se suma a Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña entre los argentinos que lograron superar la primera fase en Flushing Meadows.

La remontada en la Pista 7 quedará como un punto de inflexión en su carrera. A sus 27 años, Cerúndolo sabe que ganó confianza para seguir creyendo que puede dejar huella en el último Grand Slam del año.


