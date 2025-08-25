Secciones
De Mar del Plata a Estados Unidos: Francisco Comesaña ganó en el US Open y se ilusiona con más

El argentino remontó ante Michelsen y confirmó su gran momento con una victoria que lo pone en segunda ronda.

Hace 1 Hs

El tenis argentino tuvo una jornada dispar en el US Open, pero la nota positiva la dio Francisco Comesaña, quien superó al local Alex Michelsen en cuatro sets y se metió en la segunda ronda. El marplatense confirmó que atraviesa un gran momento.

Comesaña, ubicado en el puesto 54 del ranking, logró recuperarse tras un mal inicio y ganó por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4. Ahora su próximo desafío será el británico Cameron Norrie, uno de los rivales más exigentes de esta fase.

El jugador vive su mejor etapa profesional, reflejada en el ranking ATP, donde subió 17 posiciones la última semana. Es la mejor ubicación de toda su carrera, lo que demuestra el crecimiento que experimenta en el circuito.

Tras alcanzar los octavos de final en Cincinnati, su mejor resultado hasta el momento, el marplatense busca seguir avanzando en el último Grand Slam del año y llegar en forma a la Copa Davis frente a Países Bajos.

Mientras tanto, la jornada dejó dos eliminaciones dolorosas para el tenis argentino. Sebastián Báez cayó frente al sudafricano Lloyd Harris, y Federico Gómez, que había entrado al cuadro desde la qualy, fue derrotado por Jack Draper en cuatro sets.

Lo que viene

Además de Comesaña, ya se habían clasificado Tomás Etcheverry y restan las presentaciones de Francisco Cerúndolo y Solana Sierra, quienes completarán la participación argentina en Nueva York.

