El estudio de insectos tomará forma de congreso en Tucumán

Organizado por el Instituto Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink” (INSUE), dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, junto con la Sociedad Entomológica Argentina (SEA) y la Fundación Miguel Lillo, el congreso propone un enfoque integral bajo el lema “Entomología 360: Diversidad, sostenibilidad e innovación”. La modalidad será híbrida, con actividades presenciales y virtuales, y se desarrollará en distintos espacios de la llamada “manzana de Lillo”, incluyendo instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT, la Fundación Miguel Lillo, el teatro Rosita Ávila y salones del hotel Hilton, todos ubicados a pocos metros de distancia.