El estudio de insectos tomará forma de congreso en Tucumán

Tucumán será un punto de encuentro clave para científicos, estudiantes y amantes de la naturaleza. Del 2 al 5 de septiembre se realizará el XII Congreso Argentino de Entomología (XII CAE), un evento que cada tres años convoca a la comunidad entomológica nacional para debatir sobre biodiversidad, sostenibilidad e innovación en el estudio de insectos.
Organizado por el Instituto Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink” (INSUE), dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán, junto con la Sociedad Entomológica Argentina (SEA) y la Fundación Miguel Lillo, el congreso propone un enfoque integral bajo el lema “Entomología 360: Diversidad, sostenibilidad e innovación”. La modalidad será híbrida, con actividades presenciales y virtuales, y se desarrollará en distintos espacios de la llamada “manzana de Lillo”, incluyendo instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT, la Fundación Miguel Lillo, el teatro Rosita Ávila y salones del hotel Hilton, todos ubicados a pocos metros de distancia.
Este congreso será el tercero de este tipo que se realiza en Tucumán (tras las ediciones de 1987 y 2005), y reunirá a más de 600 participantes de distintas provincias y países. Participarán investigadores, docentes, estudiantes de grado y posgrado, productores y público en general interesado en la temática. Entre los invitados confirmados figuran conferencistas de Bolivia, México, Puerto Rico y República Checa, junto a reconocidos especialistas argentinos de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza, Misiones y otras provincias.
El programa
El programa científico será variado y ambicioso: incluirá cinco conferencias magistrales, 13 simposios, una mesa redonda, cinco conversatorios, ocho minicursos y presentaciones de trabajos en formato oral y póster, tanto presenciales como a distancia.
Los ejes temáticos abarcarán múltiples áreas: entomología médico-veterinaria, control biológico, conservación de la biodiversidad, estudio de insectos plaga, educación en entomología, protección ambiental y más.
Este congreso también tendrá un valor simbólico muy especial, según los organizadores, ya que coincidirá con los festejos por el centenario de la Sociedad Entomológica Argentina, una de las instituciones científicas más antiguas y prestigiosas del país. Fundada en 1925, la SEA reúne a cerca de 600 socios de Argentina y el extranjero y, desde 2020, es dirigida por profesionales tucumanos, con sede administrativa en el Insue de la UNT.
Además de difundir los avances en investigación, el congreso buscará consensuar políticas y acciones para el futuro de la disciplina. Se prevé la participación de organismos como Conicet, Senasa, INTA, la Secretaría de Ambiente de la Nación y de varias provincias, así como representantes municipales y gubernamentales. La meta es impulsar marcos regulatorios y estrategias que favorezcan la protección del ambiente y a la difusión de la entomología en todos los niveles educativos.
Los organizadores destacaron que se trata de una oportunidad única para mostrar el potencial científico de Tucumán y fortalecer redes de colaboración en torno al fascinante mundo de los insectos.