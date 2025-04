Bergoglio, Borges y el último día

La duda y la certeza

Una estrecha y perdurable amistad se forjó entre el profesor jesuita y Borges a través de visitas periódicas y charlas de café. “El padre Bergoglio es una persona inteligente y sensata; con él se puede hablar de cualquier tema: de filosofía, de teología, de política. Pero hay algo que me alarma un poco; he observado que tiene tantas dudas como yo” le dijo, entre risas, JLB a Roberto Alifano.

Bergoglio, por su parte, cuestiona la consistencia del agnosticismo borgeano citando el microcuento “Leyenda”, incluido en Elogio de la sombra, dedicado a Caín y Abel. “Abel contestó:-¿Tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo. / -Ahora sé que en verdad me has perdonado -dijo Caín-; porque olvidar es perdonar”. “Solo un hombre de espiritualidad podía escribir palabras como estas”, reflexiona Bergoglio.