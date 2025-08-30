Secciones
SociedadSalud

Los tres beneficios de sumar cítricos a la dieta diaria, según la ciencia

Naranjas, limones, mandarinas y pomelos: los superalimentos que no pueden faltar en tu dieta diaria.

FOTO/LANACIÓN. FOTO/LANACIÓN.
Hace 1 Hs

Los cítricos, presentes en frutas como naranjas, limones, mandarinas y pomelos, no solo destacan por su sabor refrescante: también se consolidan como verdaderos aliados de la salud. Incorporarlos a la dieta cotidiana puede generar múltiples cambios positivos en el organismo, de acuerdo con la evidencia científica.

Entre sus principales beneficios, los especialistas destacan:

1. Refuerzo del sistema inmunológico y de la piel

Gracias a su alto contenido de vitamina C, estas frutas favorecen el buen funcionamiento del sistema inmune, facilitan la absorción de hierro y contribuyen a la producción de colágeno, esencial para la piel, los huesos y los vasos sanguíneos. Además, actúan como potentes antioxidantes que protegen a las células del daño oxidativo.

2. Salud cardiovascular y control del colesterol

Los cítricos aportan fibra soluble, como la pectina, y compuestos bioactivos -flavonoides como la hesperidina y la naringenina, y carotenoides- que ayudan a reducir el colesterol LDL, disminuir la presión arterial y combatir la inflamación vascular, consignó La Nación. 

3. Digestión y tránsito intestinal

La fibra que contienen favorece el proceso digestivo, regula el tránsito intestinal y contribuye a generar sensación de saciedad.

4. Minerales y vitaminas adicionales

Estas frutas son una fuente importante de potasio, clave para el control de la presión arterial y el equilibrio hídrico. También aportan folato y vitaminas del grupo B, fundamentales para el metabolismo y el desarrollo celular.

5. Potente acción antioxidante y antiinflamatoria

Los fitoquímicos presentes tanto en la cáscara como en la pulpa -como flavonoides y carotenoides- ejercen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Estos compuestos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, incluidas las cardiovasculares y algunos tipos de cáncer..

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

Estos son los ejercicios más efectivos para bajar la presión arterial, según la ciencia

Estos son los ejercicios más efectivos para bajar la presión arterial, según la ciencia

Arándanos: un aliado natural para cuidar el corazón y reducir el colesterol “malo”

Arándanos: un aliado natural para cuidar el corazón y reducir el colesterol “malo”

¿Por qué sacamos los pies de las sábanas al dormir? la psicología detrás de un hábito común

¿Por qué sacamos los pies de las sábanas al dormir? la psicología detrás de un hábito común

Esto pasa en tu cuerpo si comés aceitunas todos los días

Esto pasa en tu cuerpo si comés aceitunas todos los días

Lo más popular
Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal
1

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei
2

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo
3

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido
4

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes
5

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos
6

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Más Noticias
Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Alerta naranja: pronostican vientos de más de 120km/h en el NOA y tormentas abundantes en Cuyo

Alerta naranja: pronostican vientos de más de 120km/h en el NOA y tormentas abundantes en Cuyo

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Comentarios