La grilla de la Fórmula 1 2026 empieza a cerrarse: ¿qué puede pasar con Franco Colapinto?

La Fórmula 1 ya comenzó a delinear el mapa de pilotos para la temporada 2026, un año que marcará el inicio de la nueva era técnica en la categoría. Con el anuncio de Cadillac, que desembarcará oficialmente en la parrilla con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, el mercado de asientos cerró dos casilleros más y dejó en evidencia que todavía quedan decisiones clave por delante. Una de ellas, la más esperada en la Argentina, es la continuidad de Franco Colapinto en Alpine.
Hasta el momento, son seis las escuderías que tienen cerrada su dupla de pilotos para 2026. McLaren seguirá confiando en Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Ferrari sostendrá su proyecto con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Aston Martin renovó su apuesta con Fernando Alonso y Lance Stroll, Haas lo hará con Oliver Bearman y Esteban Ocon, y Williams confirmó a Alexander Albon junto a Carlos Sainz. A ellos se suma Audi, que reemplazará a Sauber pero mantendrá a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
Con Cadillac, que se estrenará en la máxima competencia con Pérez y Bottas, la grilla empieza a clarificarse. Sin embargo, todavía quedan seis asientos sin dueño.
Red Bull debe definir quién será el compañero de Max Verstappen. El futuro de Yuki Tsunoda parece sentenciado tras la separación entre la escudería de la bebida energética y Honda. En ese hueco aparecen nombres como Isack Hadjar o Liam Lawson. Al mismo tiempo, Racing Bulls podría abrirle la puerta al joven Arvid Lindblad, de apenas 18 años y señalado como “el nuevo Verstappen”.
En Mercedes, George Russell parece tener su lugar asegurado, mientras que Andrea Kimi Antonelli afronta la presión de consolidarse tras un 2025 irregular. La escudería ya dejó en claro que el italiano tendrá una nueva oportunidad, pese a los altibajos de su primera temporada.
¿Qué va a pasar con Colapinto?
La otra incógnita está en Alpine, con un asiento que se define entre varios nombres y que tiene como protagonista al argentino.
Pierre Gasly ya fue ratificado por Alpine para 2026. La duda pasa por quién lo acompañará. Colapinto, que ingresó a mitad de temporada en lugar de Jack Doohan, todavía no tiene asegurado su lugar, pero la salida de Bottas de la conversación le despeja un competidor directo.
El argentino enfrenta ahora el desafío de convencer a Flavio Briatore, asesor del equipo, durante la segunda mitad del año. Su rendimiento en pista será clave para mantener la butaca, en un contexto donde Alpine atraviesa un presente difícil, con el auto menos competitivo de la parrilla. La lupa estará puesta en lo que pueda mostrar desde el Gran Premio de Países Bajos en adelante.
La presencia de Paul Aron y Doohan como contratados añade presión a la pelea interna, aunque Colapinto logró igualar a Gasly en ritmo desde su debut en Imola, lo que alimenta la ilusión argentina.
La confirmación de Cadillac ordenó parte del mercado y dejó en claro que la pelea por los últimos lugares será intensa. Con McLaren perfilado para pelear el título y Mercedes, Red Bull y Alpine en el centro de las miradas, el futuro inmediato de la Fórmula 1 combina certezas y enigmas.
En Argentina, todas las miradas apuntan a Colapinto. Su continuidad en Alpine no depende solo de los resultados, sino también de cuánto pueda ganarse la confianza de Briatore. Con seis butacas aún en juego, la definición promete un cierre de temporada cargado de tensión.