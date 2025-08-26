La grilla de la Fórmula 1 2026 empieza a cerrarse: ¿qué puede pasar con Franco Colapinto?

La Fórmula 1 ya comenzó a delinear el mapa de pilotos para la temporada 2026, un año que marcará el inicio de la nueva era técnica en la categoría. Con el anuncio de Cadillac, que desembarcará oficialmente en la parrilla con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, el mercado de asientos cerró dos casilleros más y dejó en evidencia que todavía quedan decisiones clave por delante. Una de ellas, la más esperada en la Argentina, es la continuidad de Franco Colapinto en Alpine.