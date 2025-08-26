La Fórmula 1 vuelve con un cambio significativo y Colapinto podría verse beneficiado

El tema trae a la memoria un episodio reciente para el piloto argentino Franco Colapinto. En su debut oficial con Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romaña, el joven corredor superó en 5,1 km/h el límite de 80 km/h en boxes durante una práctica, lo que derivó en una sanción económica de 600 euros para la escudería. Una muestra de que, aunque el margen se haya ampliado, el control seguirá siendo estricto.