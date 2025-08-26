Turismo en crisis: cayó el receptivo y creció el emisivo en julio, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en julio ingresaron al país 704.000 visitantes no residentes, lo que representó una caída interanual del 26,6%, en plena temporada invernal.
Dentro de ese total, 427,2 mil fueron turistas (una baja del 16%) y 276,8 mil excursionistas (retroceso del 38,5%). La mayoría de los visitantes, un 76,3%, provinieron de países limítrofes, con Brasil al frente (32,3%) y Uruguay en segundo lugar (21,3%). En cuanto a las vías de acceso, el 48,7% ingresó por vía aérea, el 38,7% por terrestre y el 12,5% restante por río o mar.
En contrapartida, el turismo emisivo mostró un repunte. Más de un millón y medio de residentes viajaron al exterior en julio, de los cuales 843,1 mil fueron turistas y 715,4 mil excursionistas.
El 70,2% de esas salidas también tuvo como destino países vecinos. Brasil concentró el 23% de los viajes, seguido por Chile (18,1%) y Paraguay (15%). En cuanto a los medios de transporte, las cifras estuvieron prácticamente equilibradas: 46,7% optó por avión y 46% por vía terrestre.
El Indec precisó además que, en julio, se registró un saldo negativo de 854,5 mil visitantes internacionales, producto de los saldos negativos de 415,9 mil turistas y 438,7 mil excursionistas que ingresaron y salieron del país.
