Seis ideas de "snacks de ejercicio" para romper con el sedentarismo y mejorar la salud

En ese contexto surge la propuesta de los llamados “snacks de ejercicio”, una estrategia sencilla que busca interrumpir la rutina diaria varias veces al día con micro entrenamientos de 1 a 5 minutos. No se trata de un método milagroso ni de la última moda en fitness, sino de una forma práctica de combatir el sedentarismo con movimientos cortos y conscientes.