Seis ideas de "snacks de ejercicio" para romper con el sedentarismo y mejorar la salud

Expertos explican en qué consisten y cómo practicarlos en casa o en la oficina.

Seis ideas de snacks de ejercicio para romper con el sedentarismo y mejorar la salud GETTY IMAGES
Hace 43 Min

Hacer actividad física es una de las principales recomendaciones médicas para mantener una vida saludable. Sin embargo, muchas veces la falta de tiempo, de organización o de motivación hacen que ir al gimnasio o salir a caminar parezca una tarea imposible.

En ese contexto surge la propuesta de los llamados “snacks de ejercicio”, una estrategia sencilla que busca interrumpir la rutina diaria varias veces al día con micro entrenamientos de 1 a 5 minutos. No se trata de un método milagroso ni de la última moda en fitness, sino de una forma práctica de combatir el sedentarismo con movimientos cortos y conscientes.

Una chispa para poner el cuerpo en marcha

El nutricionista español Pablo Ojeda sostiene que muchas veces no se trata de falta de voluntad, sino de iniciar un pequeño impulso: “Hay días en los que moverte parece imposible, no tenemos energía, motivación ni cuerpo para hacerlo, pero ¿y si el problema no es la flojera? Solo se necesita una chispa para poner el motor en marcha”.

Su recomendación es simple: poner música y bailar una canción, subir y bajar escaleras un par de veces, hacer cinco sentadillas o algunas flexiones apoyándose en un mueble. Estos gestos, aunque breves, generan una activación metabólica real.

La ciencia respalda esta práctica: estudios confirman que los snacks de movimiento mejoran la sensibilidad a la insulina, ayudan al control del peso corporal y reducen la inflamación crónica, siendo una herramienta útil también en la prevención de la diabetes.

Ojeda agrega que la clave es empezar de a poco: “Si hoy nos movemos cinco minutos, mañana el cuerpo nos pedirá diez. No se trata de tener ganas, sino de crear el primer impulso”.

Seis propuestas para hacer en casa o en el trabajo

Los expertos en actividad física de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) proponen seis ejemplos sencillos que pueden incorporarse en cualquier momento del día:

- Subir y bajar escaleras durante un par de minutos.

- Hacer sentadillas en varias series (con o sin pesas).

- Caminar rápido dentro de casa o en la oficina.

- Saltos suaves, como jumping jacks o con la soga.

- Flexiones apoyándose en un mueble.

- Ponerse de puntillas en series repetidas.

Los especialistas recomiendan realizarlos cada hora, por entre 1 y 5 minutos, ya sea alternando distintos ejercicios o repitiendo uno en particular.

Además de activar los músculos, estos micro entrenamientos mejoran la circulación, mantienen el metabolismo activo, controlan el azúcar en sangre y elevan la energía y la concentración, lo que los convierte en aliados para la salud física y también para el rendimiento diario.

