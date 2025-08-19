Fentanilo contaminado: la pericia oficial confirmó que incidió en la mayoría de las muertes

Un informe del Cuerpo Médico Forense reveló que el fentanilo contaminado fabricado por el laboratorio HLB Pharma fue un factor determinante en la mayoría de las muertes de pacientes que recibieron el fármaco. La causa, que investiga el juez federal Ernesto Kreplak, ya analiza la posible responsabilidad penal de Ariel García Furfaro, dueño de la empresa.
La pericia sobre las autopsias
Hasta el momento se estudiaron 20 autopsias de un total de 96 muertes sospechadas. Según el documento oficial, en 11 de los casos el opioide contaminado actuó como un “nexo concausal”, es decir, que no fue la única causa, pero sí un factor que agravó la salud de los pacientes y aceleró el desenlace fatal.
Otros 5 casos fueron catalogados como “fortuitos”, donde las bacterias estaban presentes pero no cambiaron el curso clínico, ya que los pacientes tenían enfermedades terminales o politraumatismos graves. El resto permanece bajo revisión por falta de documentación.
Las bacterias halladas
Las pericias del Instituto Malbrán confirmaron la presencia de dos gérmenes peligrosos en las ampollas del lote 31202:
Ralstonia mannitolilytica: capaz de sobrevivir en soluciones hospitalarias y formar biopelículas resistentes. En pacientes inmunodeprimidos puede causar sepsis graves.
Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5: un bacilo multirresistente y de alta virulencia, asociado a infecciones nosocomiales, letal en pacientes críticos.
Los especialistas subrayaron que la combinación de ambas bacterias en el fentanilo fabricado por HLB Pharma pudo resultar devastadora en contextos de terapia intensiva.
El laboratorio en la mira
HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, produjo más de 150.000 ampollas contaminadas, lo que coloca al empresario en el centro de la investigación. Aunque aún no fue procesado, podría ser imputado en las próximas semanas.
La justicia analiza si existió negligencia en el proceso de fabricación, que según ex empleados se realizó en condiciones precarias. Incluso se mencionó que el lote en cuestión tardó 16 horas en producirse, cuando el máximo permitido era 8.
La defensa de Furfaro
En declaraciones públicas, Furfaro buscó despegarse de las acusaciones y sostuvo que los pacientes murieron por causas preexistentes. Sin embargo, admitió la posibilidad de “alguna negligencia” en la planta.
“Soy el primero que quiere saber si estaba contaminado”, dijo en una entrevista televisiva, donde protagonizó un fuerte cruce con Soledad Francese, madre de Renato Nicolini, la víctima más joven.
Francese lo responsabilizó directamente: “En el lote 31202 había dos bacterias. Hubo fallas y vos sos el responsable de todas las muertes”.
Lo que viene en la causa
El juez Kreplak espera un informe clave del Malbrán sobre los “batch records” y el material incautado en los allanamientos al laboratorio, que incluiría cuadernos de microbiología.
Si las conclusiones confirman irregularidades, Furfaro podría ser llamado a indagatoria en las próximas semanas, enfrentando cargos que van desde homicidio culposo hasta responsabilidad penal empresarial.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas insisten en que el caso del fentanilo contaminado se convierta en un precedente para reforzar los controles sanitarios en la industria farmacéutica argentina.