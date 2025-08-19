Fentanilo contaminado: la pericia oficial confirmó que incidió en la mayoría de las muertes

La pericia sobre las autopsias

Hasta el momento se estudiaron 20 autopsias de un total de 96 muertes sospechadas. Según el documento oficial, en 11 de los casos el opioide contaminado actuó como un “nexo concausal”, es decir, que no fue la única causa, pero sí un factor que agravó la salud de los pacientes y aceleró el desenlace fatal.