Secciones
SociedadSalud

Por qué aparecen pequeñas verrugas con la edad y cómo quitarlas

Las queratosis seborreicas son manchas que suelen manifestarse con el envejecimiento, especialmente aquellas mayores de 50 años.

Por qué aparecen pequeñas verrugas con la edad y cómo quitarlas Por qué aparecen pequeñas verrugas con la edad y cómo quitarlas
Hace 9 Min

Las queratosis seborreicas, esas manchas de aspecto verrugoso que a menudo aparecen con el envejecimiento, son una preocupación común para muchas personas, especialmente después de los 50 años. 

¿Qué son exactamente y cuándo deberías considerar consultar a un médico?

Según expertos de la Clínica Mayo, las queratosis seborreicas son neoplasias cutáneas comunes y benignas, lo que significa que son masas anormales de tejido que no son cancerosas. 

Estas manchas suelen tener tonos de marrón, negro o marrón claro, con una apariencia cerosa, escamosa y ligeramente elevada. A menudo se desarrollan gradualmente en áreas como la cara, el cuello, el pecho o la espalda.

Aunque aún no se comprende completamente su causa, se cree que puede haber una predisposición hereditaria. Además, son más comunes en personas mayores de 50 años.

Cómo reconocer las queratosis seborréica

Estas lesiones suelen ser circulares u ovaladas, con una variedad de colores que van desde tostados claros hasta negros, y pueden presentarse como un solo tumor o en grupos.

¿Cuándo ir al médico?

Es importante tener en cuenta que, aunque son tumores benignos, es recomendable consultar a un médico si experimentas molestias, irritación o sangrado en la zona donde se encuentra la mancha, especialmente si esta se irrita con el roce de la ropa.

Además, debes estar atento a cualquier cambio sospechoso en la piel, como llagas o bultos que crecen rápidamente, sangran y no sanan. Estos podrían ser signos de cáncer de piel, y en tal caso, es crucial buscar atención médica.

Los expertos también sugieren seguir de cerca cualquier lesión en la piel, prestando atención a los siguientes factores:

Asimetría: Si al dividir la mancha por la mitad, notas que una parte es significativamente más grande que la otra, podría ser indicio de malignidad.

Bordes irregulares: los bordes dentados o irregulares pueden sugerir una lesión maligna.

Variedad de colores: si la mancha presenta una variedad de colores como marrón claro, oscuro, negro intenso o gris, podría ser motivo de preocupación.

Diámetro: si la mancha tiene un diámetro mayor a 6 mm, especialmente si hay otros cambios anormales, se recomienda una evaluación médica.

Evolución y elevación: cualquier cambio reciente en la lesión, como sangrado, picazón o un aumento repentino en la elevación, debe ser evaluado por un profesional de la salud.

Si notas varios de estos cambios en una mancha, es crucial consultar a un dermatólogo. Este especialista realizará exámenes detallados, posiblemente utilizando una dermatoscopia para ampliar la visualización de la lesión. En algunos casos, puede ser necesario realizar una biopsia para determinar si la lesión es benigna o maligna.


Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tu termo podría estar enfermándote: acumula más bacterias que un baño público

Tu termo podría estar enfermándote: acumula más bacterias que un baño público

A la mañana o a la noche: ¿cuál es el mejor momento para ducharse y dormir mejor?

A la mañana o a la noche: ¿cuál es el mejor momento para ducharse y dormir mejor?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

Lo que no se ve en la balanza: ¿cómo saber si el ejercicio me está ayudando a perder grasa?

Lo que no se ve en la balanza: ¿cómo saber si el ejercicio me está ayudando a perder grasa?

Este es el músculo que no estás entrenando y que es clave para tu salud

Este es el músculo que no estás entrenando y que es clave para tu salud

Lo más popular
Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
1

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
2

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
3

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
4

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal
5

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid
6

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

Más Noticias
“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Comentarios