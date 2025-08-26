Por qué aparecen pequeñas verrugas con la edad y cómo quitarlas

Las queratosis seborreicas, esas manchas de aspecto verrugoso que a menudo aparecen con el envejecimiento, son una preocupación común para muchas personas, especialmente después de los 50 años.
¿Qué son exactamente y cuándo deberías considerar consultar a un médico?
Según expertos de la Clínica Mayo, las queratosis seborreicas son neoplasias cutáneas comunes y benignas, lo que significa que son masas anormales de tejido que no son cancerosas.
Estas manchas suelen tener tonos de marrón, negro o marrón claro, con una apariencia cerosa, escamosa y ligeramente elevada. A menudo se desarrollan gradualmente en áreas como la cara, el cuello, el pecho o la espalda.
Aunque aún no se comprende completamente su causa, se cree que puede haber una predisposición hereditaria. Además, son más comunes en personas mayores de 50 años.
Cómo reconocer las queratosis seborréica
Estas lesiones suelen ser circulares u ovaladas, con una variedad de colores que van desde tostados claros hasta negros, y pueden presentarse como un solo tumor o en grupos.
¿Cuándo ir al médico?
Es importante tener en cuenta que, aunque son tumores benignos, es recomendable consultar a un médico si experimentas molestias, irritación o sangrado en la zona donde se encuentra la mancha, especialmente si esta se irrita con el roce de la ropa.
Además, debes estar atento a cualquier cambio sospechoso en la piel, como llagas o bultos que crecen rápidamente, sangran y no sanan. Estos podrían ser signos de cáncer de piel, y en tal caso, es crucial buscar atención médica.
Los expertos también sugieren seguir de cerca cualquier lesión en la piel, prestando atención a los siguientes factores:
Asimetría: Si al dividir la mancha por la mitad, notas que una parte es significativamente más grande que la otra, podría ser indicio de malignidad.
Bordes irregulares: los bordes dentados o irregulares pueden sugerir una lesión maligna.
Variedad de colores: si la mancha presenta una variedad de colores como marrón claro, oscuro, negro intenso o gris, podría ser motivo de preocupación.
Diámetro: si la mancha tiene un diámetro mayor a 6 mm, especialmente si hay otros cambios anormales, se recomienda una evaluación médica.
Evolución y elevación: cualquier cambio reciente en la lesión, como sangrado, picazón o un aumento repentino en la elevación, debe ser evaluado por un profesional de la salud.
Si notas varios de estos cambios en una mancha, es crucial consultar a un dermatólogo. Este especialista realizará exámenes detallados, posiblemente utilizando una dermatoscopia para ampliar la visualización de la lesión. En algunos casos, puede ser necesario realizar una biopsia para determinar si la lesión es benigna o maligna.