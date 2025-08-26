Saracchi se fue de Boca y el "Xeneize" tendría tiempo hasta el 31 de agosto para sumar un refuerzo

Marcelo Saracchi puso punto final a su etapa en Boca y continuará su carrera en el Celtic de Escocia. El futbolista uruguayo, que no formaba parte de los planes de Miguel Ángel Russo y entrenaba apartado del plantel, logró cerrar un préstamo con cargo y opción de compra que le permite volver al fútbol europeo y al mismo tiempo dejar un resarcimiento económico para el club argentino.
La transferencia genera una situación particular para Boca: según el reglamento, cuando un jugador es vendido o cedido al exterior después del cierre del mercado local, la institución puede incorporar a otro futbolista hasta el 31 de agosto. Sin embargo, desde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aseguran que no tienen intención de aprovechar ese cupo adicional, salvo que aparezca una oportunidad excepcional que eleve el nivel del equipo.
La salida de Saracchi se gestó luego de varias negociaciones. El uruguayo pretendía rescindir su contrato de forma unilateral, pero Boca exigió que presentara una propuesta concreta. Fue entonces cuando apareció el Celtic, que avanzó con un préstamo por un año y la posibilidad de adquirirlo definitivamente. Este martes, el lateral viajó rumbo a Escocia para someterse a los exámenes médicos y completar su visado.
Con este movimiento, el "Xeneize" se despide de un jugador que nunca logró consolidarse en la Bombonera y apuesta a encarar el semestre con el plantel actual, mientras Saracchi inicia un nuevo desafío en una de las ligas más competitivas del Reino Unido.