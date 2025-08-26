Saracchi se fue de Boca y el "Xeneize" tendría tiempo hasta el 31 de agosto para sumar un refuerzo

La transferencia genera una situación particular para Boca: según el reglamento, cuando un jugador es vendido o cedido al exterior después del cierre del mercado local, la institución puede incorporar a otro futbolista hasta el 31 de agosto. Sin embargo, desde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aseguran que no tienen intención de aprovechar ese cupo adicional, salvo que aparezca una oportunidad excepcional que eleve el nivel del equipo.