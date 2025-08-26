Los escalofriantes detalles revelados por el fiscal Zitto tras los incidentes en Independiente- U de Chile

En el marco de la investigación, el fiscal dispuso la clausura de las tribunas ocupadas por la parcialidad visitante, además de las zonas donde se registraron enfrentamientos. También se refirió a una denuncia que circuló en medios, según la cual barras chilenos habrían obligado a empleados del club a beber orina. Sobre ese punto, Zitto aclaró que no hay denuncias formales presentadas en la provincia y que solicitó a Independiente un informe oficial.