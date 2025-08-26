El curioso pedido de Independiente a los hinchas que fueron agredidos frente a la "U" de Chile

El partido entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América sigue generando repercusiones fuera de la cancha. Mientras se espera la decisión de Conmebol sobre los graves incidentes, el club de Avellaneda difundió un comunicado en el que invita a sus socios a presentar testimonios y pruebas para dejar constancia de las agresiones sufridas por los hinchas locales a raíz de los proyectiles lanzados desde la tribuna visitante.
Post Instagram
Según la información difundida por la institución, ya recibieron cerca de 400 respuestas de socios y socias que estuvieron presentes en las tribunas Pavoni Baja y Garganta N°1. De esos testimonios, más de 90 personas aseguraron haber sido alcanzadas por objetos arrojados desde el sector visitante. El club se comprometió a brindar acompañamiento legal y contención a los afectados, además de continuar con la recopilación de información para documentar la denuncia.
En paralelo, Independiente también informó que, gracias al trabajo en conjunto con APreViDe, ya fueron identificados 25 hinchas propios involucrados en la violenta golpiza contra simpatizantes de la U. de Chile ocurrida en la tribuna visitante. La dirigencia adelantó que esos socios serán expulsados de manera inmediata y que solicitarán la aplicación del derecho de admisión de por vida, con el objetivo de que no vuelvan a ingresar a un estadio.
La postura del club es clara: colaborar con las autoridades para sancionar tanto a los responsables de las agresiones a sus hinchas como a los propios violentos que protagonizaron los graves incidentes dentro de su estadio.