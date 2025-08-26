El curioso pedido de Independiente a los hinchas que fueron agredidos frente a la "U" de Chile

En paralelo, Independiente también informó que, gracias al trabajo en conjunto con APreViDe, ya fueron identificados 25 hinchas propios involucrados en la violenta golpiza contra simpatizantes de la U. de Chile ocurrida en la tribuna visitante. La dirigencia adelantó que esos socios serán expulsados de manera inmediata y que solicitarán la aplicación del derecho de admisión de por vida, con el objetivo de que no vuelvan a ingresar a un estadio.