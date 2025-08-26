Secciones
DeportesFútbol

El curioso pedido de Independiente a los hinchas que fueron agredidos frente a la "U" de Chile

El "Rojo" solicitó a sus socios que aporten pruebas sobre los incidentes ocurridos en el Libertadores de América.

El curioso pedido de Independiente a los hinchas que fueron agredidos frente a la U de Chile
Hace 1 Hs

El partido entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América sigue generando repercusiones fuera de la cancha. Mientras se espera la decisión de Conmebol sobre los graves incidentes, el club de Avellaneda difundió un comunicado en el que invita a sus socios a presentar testimonios y pruebas para dejar constancia de las agresiones sufridas por los hinchas locales a raíz de los proyectiles lanzados desde la tribuna visitante.

Post Instagram

Según la información difundida por la institución, ya recibieron cerca de 400 respuestas de socios y socias que estuvieron presentes en las tribunas Pavoni Baja y Garganta N°1. De esos testimonios, más de 90 personas aseguraron haber sido alcanzadas por objetos arrojados desde el sector visitante. El club se comprometió a brindar acompañamiento legal y contención a los afectados, además de continuar con la recopilación de información para documentar la denuncia.

En paralelo, Independiente también informó que, gracias al trabajo en conjunto con APreViDe, ya fueron identificados 25 hinchas propios involucrados en la violenta golpiza contra simpatizantes de la U. de Chile ocurrida en la tribuna visitante. La dirigencia adelantó que esos socios serán expulsados de manera inmediata y que solicitarán la aplicación del derecho de admisión de por vida, con el objetivo de que no vuelvan a ingresar a un estadio.

La postura del club es clara: colaborar con las autoridades para sancionar tanto a los responsables de las agresiones a sus hinchas como a los propios violentos que protagonizaron los graves incidentes dentro de su estadio.

Temas Copa SudamericanaClub Atlético IndependienteU de Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Independiente identificó a 25 violentos tras los incidentes contra la U de Chile y la Conmebol avanza con la investigación

Independiente identificó a 25 violentos tras los incidentes contra la U de Chile y la Conmebol avanza con la investigación

Lo más popular
Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
1

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
2

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal
3

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
4

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid
5

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
6

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Más Noticias
¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Aplazan por segunda vez un trámite clave para la licitación del acueducto de Vipos

Aplazan por segunda vez un trámite clave para la licitación del acueducto de Vipos

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Comentarios