Fentanilo contaminado: el Gobierno desplazó a Gabriela Mantecón Fumadó del INAME tras el avance de la causa judicial

Quién es Gabriela Mantecón Fumadó

Mantecón Fumadó es funcionaria de carrera y había sido designada al frente del INAME durante la gestión de la exministra de Salud Carla Vizzotti. Su continuidad fue ratificada por las nuevas autoridades, aunque ahora quedó en la mira por no haber alertado a tiempo a la ANMAT sobre las irregularidades detectadas en los laboratorios.