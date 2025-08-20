Fentanilo contaminado: el Gobierno desplazó a Gabriela Mantecón Fumadó del INAME tras el avance de la causa judicial

El Gobierno decidió este miércoles desplazar a Gabriela Mantecón Fumadó de su cargo al frente del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo dependiente de la ANMAT. La medida fue tomada de manera preventiva en el marco de la causa por el fentanilo contaminado, que ya provocó 96 fallecimientos en distintas provincias.
Según fuentes oficiales, la funcionaria habría ignorado un informe que detallaba graves incumplimientos en el laboratorio Ramallo, proveedor exclusivo de HLB Pharma, donde se produjo el lote de fentanilo contaminado. Ese documento no habría recibido el “trámite urgente” que correspondía y permaneció bajo la órbita de Mantecón Fumadó y su equipo.
Mientras tanto, se desarrolla un sumario administrativo interno en el INAME y avanza la investigación judicial encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, que ya dispuso la detención de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, y de otros nueve directivos de las compañías involucradas.
Quién es Gabriela Mantecón Fumadó
Mantecón Fumadó es funcionaria de carrera y había sido designada al frente del INAME durante la gestión de la exministra de Salud Carla Vizzotti. Su continuidad fue ratificada por las nuevas autoridades, aunque ahora quedó en la mira por no haber alertado a tiempo a la ANMAT sobre las irregularidades detectadas en los laboratorios.
Avance judicial en el caso del fentanilo contaminado
El juez Kreplak ordenó la detención de García Furfaro, empresario con antecedentes penales por tentativa de homicidio, quien se entregó ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También fueron arrestados sus hermanos Hernán y Diego, además de su madre, Nilda Furfaro, y otros directivos técnicos y accionistas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Un informe del Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte bonaerense estableció que en al menos 12 casos existió un “nexo concausal” entre las muertes y la bacteria detectada en las ampollas de fentanilo contaminado distribuidas por HLB Pharma.
Con estas detenciones y la salida de Mantecón Fumadó, el Gobierno busca despejar responsabilidades y garantizar que la investigación avance sin interferencias, mientras crece la preocupación social por la magnitud del caso.