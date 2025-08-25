¿Por qué los tucumanos sentimos más electricidad en el ambiente y qué esperar de la tormenta de Santa Rosa?

El meteorólogo detalló que la estática se intensifica cuando el aire es más seco y el viento contribuye a disminuir aún más la humedad. “Mientras más baja esté la humedad, más energía estática vamos a concentrar y sí o sí la vamos a liberar en algún objeto”, agregó. Entre las recomendaciones, sugirió humidificar los ambientes cerrados, usar ropa de algodón y mantener las manos hidratadas para reducir la acumulación de carga.