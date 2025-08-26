El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

El comentario de “Lali” que sorprendió a todos

"Lali" no se contuvo respecto a la presentación de Lez, quien comentó que en un principio estaba insegura sobre la canción que había elegido para su participante. "Tenía un poco de miedo, porque es una gran canción, de un gran artista... Mi miedo es que te coma tu propio personaje en el escenario... Tenía miedo de que eso pase esta noche", expresó con sinceridad.