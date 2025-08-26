El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

Este lunes llegó el desenlace de la cuarta instancia de La Voz Argentina, tras los "Knockouts" que definieron los once participantes de cada equipo. Anoche fue el turno del equipo "Lali" en los "Playoffs", una instancia que demostró un nivel de talento superior y que dejó sin aliento a la coch principal, que se llevó todas las miradas al lanzar un comentario en su devolución que llamó la atención de todos los presentes.
"Lali" Espósito no pudo contener su asombro tras la presentación de su último participante en la instancia de los Playoffs. Luego de que todos los jugadores se plantaron en el escenario en versión solista, le tocó al oriundo de Palermo, quien interpretó "Bad" de Michael Jackson.
Alan Lez deslumbró con su presentación
Con una vestimenta acorde en la que la camisa combinaba con unos pantalones brillosos, el cantante de 29 años deslumbró al público con una interpretación que respetó cada particularidad del "Rey del Pop", aunque combinado con su estilo. Aquel espectáculo le valió una ovación por parte de los presentes del estudio y los comentarios maravillados del jurado.
El comentario de “Lali” que sorprendió a todos
"Lali" no se contuvo respecto a la presentación de Lez, quien comentó que en un principio estaba insegura sobre la canción que había elegido para su participante. "Tenía un poco de miedo, porque es una gran canción, de un gran artista... Mi miedo es que te coma tu propio personaje en el escenario... Tenía miedo de que eso pase esta noche", expresó con sinceridad.
Pero el monólogo de "Lali" tomó un giro inesperado, y en su confesión cerró con un comentario que dejó sin palabras al resto del jado. "Entonces, estaba al principio en el primer verso un poco tensa y la verdad, me cerraste el culo".
La frase provocó las risas del jurado y del público, quedando como un momento anecdótico del programa. Finalmente, Alan fue elegido por Lali para continuar en el certamen musical más importante del país.
¿Quiénes fueron los elegidos para continuar en el team “Lali”?
"Lali" aseguró la continuidad de cinco participantes, entre los que se encuentran Valnetino Rossi, quien fue elegido en la edición del domingo con “Don’t Stop Believin’”; Jaime Muñoz con "La Barca"; Alan Lez con su interpretación de "Bad": Lola Kajt con “Don’t you remember” y finalmente, el último cupo directo recayó en Rafael Morcillo, quien quedó automáticamente habilitado para continuar en carrera después de interpretar “(You drive me) Crazy”, originalmente de Britney Spears.
Así quedaron entonces a la espera del voto del público seis concursantes del team "Lali". “Yo no puedo creer estos seis artistas increíbles, no sé qué va a hacer la gente, pero ahora nos van a entender a nosotros, lo difícil que es votar a alguien”, expresó Lali, orgullosa sobre el despliegue de talento que presentó en las dos primeras noches de esta instancia del show de talento. Ahora será el público el que tendrá la definición final.