Atento Colapinto: la inesperada baja técnica que golpea a Alpine y enciende alarmas en la Fórmula 1

La escudería Alpine atraviesa una de sus etapas más complicadas en la Fórmula 1. A los malos resultados deportivos se suma la salida de otro integrante clave de su estructura técnica.
Se trata de David Wheater, quien ocupaba el cargo de director técnico de Aerodinámica y dejó su puesto apenas un año después de haber llegado. Su salida afecta directamente la planificación del equipo para 2026.
La aerodinámica es uno de los aspectos más importantes en la categoría, ya que define la carga y la resistencia del auto. Wheater tenía la responsabilidad de supervisar todas las áreas vinculadas a esa tarea.
Su rol era parte de un esquema de tres pilares que la escudería implementó recientemente, dividiendo las áreas entre Aerodinámica, Ingeniería y Rendimiento. Sin embargo, su ausencia genera un vacío sin reemplazo confirmado.
La salida se suma a los múltiples cambios que ya vivió Alpine en 2025, con despidos de directivos y mecánicos, además de la reestructuración de sus pilotos con el ascenso de Franco Colapinto.
Un golpe inesperado
La dirigencia depositaba gran parte de sus esperanzas en la temporada 2026, pero la pérdida de Wheater representa otro obstáculo en el camino hacia la recuperación de la competitividad.