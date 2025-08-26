Alerta por vientos y lluvias en dos zonas del país: ¿cómo estará el tiempo la última semana de agosto?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 26 de agosto una serie de alertas amarillas por viento y lluvias, las cuales rigen en una provincia del extremo sur del país. El organismo nacional ha precisado que estos eventos corresponden a "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". Es fundamental tomar las precauciones necesarias ante estas condiciones.
Según los detalles proporcionados por el SMN, en el sudoeste de Santa Cruz, rige una alerta amarilla específica por lluvias persistentes, donde se anticipan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, con la posibilidad de ser superados puntualmente. En las zonas más elevadas de esta región, las precipitaciones podrían manifestarse en forma de nieve o una mezcla de lluvia y nieve, lo que potencialmente dificultaría la circulación vehicular y las actividades al aire libre.
Adicionalmente, se ha emitido un aviso de nivel amarillo por vientos del sector oeste con velocidades de entre 45 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, también con la posibilidad de ser superadas en puntos específicos.
Recomendaciones cruciales para el panorama climático
Ante la alerta por vientos, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa ha difundido una serie de recomendaciones esenciales para la ciudadanía. Es fundamental evitar las actividades al aire libre y asegurar todos los elementos que puedan volarse para prevenir accidentes y daños materiales. Asimismo, se insta a la población a mantenerse informada a través de las autoridades pertinentes y a tener siempre lista una mochila de emergencias que contenga linterna, radio, documentos y un teléfono.
Para las zonas afectadas por las lluvias, se aconseja no sacar la basura y retirar cualquier objeto que pueda impedir el normal escurrimiento del agua para evitar inundaciones. También es crucial mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas debido a posibles crecidas o fuerte oleaje. Mientras tanto, en el centro del país y la región pampeana, la temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 24°C, con cielo despejado durante toda la jornada y vientos de hasta 22 kilómetros por hora por la tarde.
El tiempo en el resto del país y la tormenta de Santa Rosa
En la región de Cuyo, se anticipa un cielo despejado a lo largo de todo el martes, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C y los 24°C. Los vientos en esta área alcanzarán velocidades de hasta 22 kilómetros por hora, soplando desde el mediodía hasta la noche. Por su parte, en el norte del país, la jornada estará despejada de principio a fin, con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 22°C. Los vientos en el norte soplarán desde el noreste con intensidades de hasta 12 kilómetros por hora durante todo el día.
En la Patagonia, se espera un cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente cubierto al mediodía y nuevamente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas en esta vasta región oscilarán entre una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Los vientos alcanzarán hasta 41 kilómetros por hora durante la mañana y hasta 31 kilómetros por hora el resto del día, con ráfagas que podrían llegar a 69 kilómetros por hora por la mañana, 50 kilómetros por hora al mediodía y la noche, y 59 kilómetros por hora durante la tarde.
El pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en este 26 de agosto indica una jornada despejada, con una temperatura mínima que comenzó en 10 grados y una máxima que llegará hasta los 21°C. Durante todo el día se registrarán vientos de hasta 12 kilómetros por hora, con dirección predominante norte. Mientras estas previsiones son de relativa estabilidad, el fin de agosto trae consigo la popular "Tormenta de Santa Rosa," un fenómeno que, aunque con explicaciones científicas sobre la inestabilidad atmosférica por el encuentro de masas de aire, estadísticamente tiene una probabilidad superior al 50% de ocurrir en la región central de Argentina en los días cercanos al 30 de agosto.