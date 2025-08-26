Alerta por vientos y lluvias en dos zonas del país: ¿cómo estará el tiempo la última semana de agosto?

El tiempo en el resto del país y la tormenta de Santa Rosa

En la región de Cuyo, se anticipa un cielo despejado a lo largo de todo el martes, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C y los 24°C. Los vientos en esta área alcanzarán velocidades de hasta 22 kilómetros por hora, soplando desde el mediodía hasta la noche. Por su parte, en el norte del país, la jornada estará despejada de principio a fin, con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 22°C. Los vientos en el norte soplarán desde el noreste con intensidades de hasta 12 kilómetros por hora durante todo el día.