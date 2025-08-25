Independiente identificó a 25 violentos tras los incidentes contra la U de Chile y la Conmebol avanza con la investigación

A través de un comunicado oficial, Independiente informó que logró identificar a 25 personas que participaron activamente en los episodios de violencia contra simpatizantes chilenos. Según el escrito, estas personas serán inmediatamente expulsadas como socios y se pedirá la aplicación del derecho de admisión de por vida para que no vuelvan a ingresar a ningún estadio. “No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia eligió ponerse en contra de Independiente”, remarcaron desde la institución, que aclaró que la investigación interna seguirá hasta dar con todos los implicados.