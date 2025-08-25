Independiente identificó a 25 violentos tras los incidentes contra la U de Chile y la Conmebol avanza con la investigación

El escándalo en Avellaneda durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile sigue generando repercusiones. El encuentro de vuelta por los octavos de final en el estadio Libertadores de América fue suspendido por los graves incidentes en la tribuna visitante, y mientras Conmebol define qué pasará con la serie, el club de Avellaneda anunció medidas contundentes contra los responsables.
A través de un comunicado oficial, Independiente informó que logró identificar a 25 personas que participaron activamente en los episodios de violencia contra simpatizantes chilenos. Según el escrito, estas personas serán inmediatamente expulsadas como socios y se pedirá la aplicación del derecho de admisión de por vida para que no vuelvan a ingresar a ningún estadio. “No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia eligió ponerse en contra de Independiente”, remarcaron desde la institución, que aclaró que la investigación interna seguirá hasta dar con todos los implicados.
El caos se desató cuando hinchas de la Universidad de Chile comenzaron a arrojar proyectiles hacia la parcialidad local. La respuesta fue inmediata y un numeroso grupo de violentos irrumpió en la zona visitante, agrediendo brutalmente a quienes quedaban en la platea. El saldo fue una salvaje golpiza, decenas de detenidos y disturbios que continuaron incluso en las inmediaciones de la comisaría, donde más de un centenar de chilenos fueron liberados recién 48 horas después.
En paralelo, la Conmebol abrió un expediente disciplinario con testimonios clave: el árbitro del encuentro, Gustavo Tejera, el delegado Michael Sánchez Alvarenga y un oficial de seguridad aportaron sus versiones. Todos coincidieron en que la violencia se había manifestado desde el calentamiento del equipo visitante y apuntaron también a fallas graves en la actuación de la Policía Bonaerense, que se habría negado en varias oportunidades a intervenir pese a los pedidos reiterados de los organizadores.
El documento también señala responsabilidades de Independiente en la previa del encuentro. Según consta en el informe, en la reunión de seguridad se recomendó no habilitar la tribuna Sur Baja, pero la dirigencia argumentó que las entradas ya estaban vendidas y que reforzarían el control privado. Esa medida no se cumplió y el sector terminó siendo el epicentro de la barbarie.
Otro hecho repudiable quedó registrado en un video que ya forma parte de la causa: un hincha chileno fue filmado realizando gestos racistas contra la parcialidad local, imitando a un mono y sosteniendo una banana en la mano.
Con este escenario, la Conmebol advirtió que ambos clubes quedan expuestos a sanciones severas, que podrían incluir la descalificación de la competencia o la exclusión de futuros torneos. Las instituciones tendrán plazo hasta el miércoles 27, a las 13, para presentar pruebas en su defensa.