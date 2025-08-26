Argentina venció a Colombia con un doble agónico y se metió en los cuartos de final de la AmeriCup

La Selección Argentina de básquet vivió una noche de alivio y sufrimiento en partes iguales. Después del duro golpe sufrido ante República Dominicana, el equipo de Pablo Prigioni reaccionó a tiempo y consiguió una victoria agónica frente a Colombia que le permitió sellar su clasificación a los cuartos de final de la AmeriCup. El marcador final fue 84-83, con una definición electrizante en el último segundo.
El héroe de la acción fue Nicolás Brussino, quien corrigió un lanzamiento de Juan Fernández y decretó el triunfo "albiceleste", cuando parecía que el partido se escapaba. Fernández fue, además, la gran figura del encuentro con una planilla impresionante: 36 puntos (15/20 en tiros de campo), 16 rebotes, una asistencia, un robo y dos tapones, consolidándose como el jugador más determinante del equipo en la fase de grupos.
Gonzalo Corbalán también tuvo una noche destacada con 20 puntos, mientras que José Vildoza aportó 10. Brussino, pese a no tener una actuación brillante en números, fue el encargado de sellar la victoria con la conversión decisiva, confirmando su peso específico en los momentos más calientes.
El desarrollo del juego mostró un arranque favorable para Argentina, que se llevó el primer cuarto por 29-17. Sin embargo, Colombia reaccionó y se fue al descanso con ventaja de 41-40. En el tercer período, los dirigidos por Prigioni retomaron el control y llegaron al último cuarto con cierta comodidad, aunque en el cierre los cafeteros pasaron al frente y estuvieron a punto de concretar la sorpresa.
Con este resultado, Argentina quedó en la segunda posición del Grupo C, por detrás de República Dominicana. En cuartos de final se medirá con el perdedor del cruce entre Canadá y Puerto Rico. Para ese compromiso, la selección recuperará a Francisco Cáffaro y Juan Vaulet, quienes vuelven tras cumplir una fecha de suspensión. Gonzalo Bressán, en cambio, seguirá ausente hasta una hipotética semifinal, debido a que debe purgar un segundo partido de sanción.
El triunfo dejó un mensaje claro: Argentina todavía tiene margen de mejora, pero el carácter y la capacidad de reacción siguen siendo las armas principales de un equipo que quiere volver a ser protagonista en el continente.