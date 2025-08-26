Argentina venció a Colombia con un doble agónico y se metió en los cuartos de final de la AmeriCup

El desarrollo del juego mostró un arranque favorable para Argentina, que se llevó el primer cuarto por 29-17. Sin embargo, Colombia reaccionó y se fue al descanso con ventaja de 41-40. En el tercer período, los dirigidos por Prigioni retomaron el control y llegaron al último cuarto con cierta comodidad, aunque en el cierre los cafeteros pasaron al frente y estuvieron a punto de concretar la sorpresa.