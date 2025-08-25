Secciones
Argentina cayó frente a Dominicana en la AmeriCup 2025 con un final escandaloso

El seleccionado buscará su clasificación hoy, desde las 18.40, frente a Colombia.

Argentina cayó frente a Dominicana en la AmeriCup 2025 con un final escandaloso
Hace 2 Hs

La Selección Argentina de básquet sufrió una dura derrota frente a República Dominicana por 84-83 en tiempo suplementario en la segunda jornada de la AmeriCup 2025, disputada ayer. El ajustado marcador dejó al equipo de Pablo Prigioni con la obligación de ganar en la próxima fecha para mantener sus aspiraciones de clasificación a los cuartos de final del certamen continental.

El partido fue vibrante de principio a fin. Durante los 45 minutos de juego, Argentina se mantuvo en partido gracias al gran aporte de Gonzalo Corbalán, máximo anotador del equipo con 20 puntos y 7 asistencias, y al trabajo de Nicolás Brussino. Sin embargo, la supremacía dominicana en los rebotes ofensivos fue un factor determinante que complicó el desempeño albiceleste a lo largo del encuentro.

El cierre del tiempo regular fue dramático: un triple de José Vildoza empató las acciones y estiró el duelo al suplementario, pero el base no consiguió lanzar en la última posesión que pudo haber significado la victoria. En el tiempo extra, la paridad se mantuvo hasta el final, pero Dominicana consiguió una mínima ventaja que terminó siendo decisiva. Los intentos desde el perímetro de Vildoza y el tiro final de Juani Marcos no encontraron destino favorable, lo que selló la victoria para los caribeños. El máximo anotador del encuentro fue David Jones, con 20 puntos para Dominicana.

La frustración por el resultado derivó en un cierre caliente, con empujones entre jugadores que reflejaron la tensión que se vivió durante todo el duelo. Ahora, la Selección Argentina deberá levantar cabeza rápidamente: este lunes a las 18.40 enfrentará a Colombia en un partido crucial que marcará si continúa en carrera dentro de la AmeriCup 2025 o si ve comprometido su futuro en el torneo.

