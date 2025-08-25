Argentina cayó frente a Dominicana en la AmeriCup 2025 con un final escandaloso

El cierre del tiempo regular fue dramático: un triple de José Vildoza empató las acciones y estiró el duelo al suplementario, pero el base no consiguió lanzar en la última posesión que pudo haber significado la victoria. En el tiempo extra, la paridad se mantuvo hasta el final, pero Dominicana consiguió una mínima ventaja que terminó siendo decisiva. Los intentos desde el perímetro de Vildoza y el tiro final de Juani Marcos no encontraron destino favorable, lo que selló la victoria para los caribeños. El máximo anotador del encuentro fue David Jones, con 20 puntos para Dominicana.