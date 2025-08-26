El consumo de sal en la dieta puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de estómago

¿Por qué el consumo de sal se relaciona con el cáncer de estómago?

Sobre las razones de la conexión entre el consumo de sal y el cáncer de estómago, la vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica, María José Font destaca que “La ingesta excesiva de sal podría tener un doble efecto en las fases iniciales de la gastritis y la atrofia de la mucosa gástrica. El daño sobre la misma podría aumentar la colonización de bacterias, como la Helicobacter pylori, lo que provocaría gastritis crónica, una condición asociada a un aumento del riesgo de cáncer gástrico”.