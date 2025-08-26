El consumo de sal en la dieta puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de estómago

Los riesgos de un consumo excesivo de sal son conocidos por la mayoría de personas. Uno de los más destacados es el aumento del 30% de la prevalencia de la hipertensión en la población. Sin embargo, existen otras advertencias menos conocidas como es el caso de las posibilidades de padecer cáncer de estómago.
El consumo de sal se ha relacionado con un sinfín de afecciones en la salud como es el caso de problemas cardíacos, renales, óseos, como la osteoporosis, y ataques en los distintos órganos. Sin embargo, una investigación elaborada por la Universidad de Medicina de Viena ha advertido que también puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de estómago.
Una investigación reveló cómo el consumo de sal puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de estómago
El equipo de estudiosos de la institución dio cuenta de la relación existente entre el consumo excesivo de sal y el cáncer de estómago en un estudio publicado en la revista de Cáncer Gástrico y almacenado en el Biobanco del Reino Unido. Esta fue una investigación realizada por un período extendido de tiempo donde se analizaron datos de 47.0000 adultos entre los años 2006 y 2010 y dio cuenta de resultados categóricos.
La modalidad del estudio se basó tanto en una encuesta en la que se consultaba a los participantes con qué frecuencia consumían sal en su dieta, así como en exámenes de orina y datos de registros nacionales sobre cáncer. La combinación de fuentes reveló que aquellas personas que manifestaban consumir sal con frecuencia presentaban posibilidades un 39% mayor de desarrollar cáncer de estómago, comparado con aquellos que no utilizaban sal o consumían niveles bajos de sodio en sus comidas.
¿Por qué el consumo de sal se relaciona con el cáncer de estómago?
Sobre las razones de la conexión entre el consumo de sal y el cáncer de estómago, la vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica, María José Font destaca que “La ingesta excesiva de sal podría tener un doble efecto en las fases iniciales de la gastritis y la atrofia de la mucosa gástrica. El daño sobre la misma podría aumentar la colonización de bacterias, como la Helicobacter pylori, lo que provocaría gastritis crónica, una condición asociada a un aumento del riesgo de cáncer gástrico”.
“Con nuestro estudio buscamos generar conciencia sobre los efectos negativos del consumo excesivo de sal y proveer bases para prevenir el cáncer de estómago”, destaca el líder del estudio Tilman Kühn en un contexto inquietante donde el sodio es uno de los principales componentes en la industria de alimentos así como en las dietas de la población.