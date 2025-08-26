¿Lavás las latas de bebidas o de atún antes de abrirlas? Estos son los peligros de no hacerlo

Para limpiarlas, se las puede sumergir en agua caliente o tibia durante algunos minutos y luego refregar con detergente o algunas gotas de lavandina. Es la forma de hacer una limpieza profunda a las latas. También se pueden utilizar un paño húmedo con agua y unas gotas de lavandina o con alcohol diluido, pero estas opciones no incluyen una limpieza completa como sí lo hace la primera sugerencia.