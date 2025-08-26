Cuáles son los dispositivos que es mejor desconectar para bajar la factura de energía

Un hábito común es poner a cargar el celular cuando nos vamos a dormir. Esta rutina compartida puede afectar a nuestra boleta de luz ya que nuestro celular en pocas horas alcanza el 100% de su capacidad, sin embargo, el cargador aún sigue alimentando al mismo, por lo que implica un malgasto de la energía. Por ello es mejor optar por enchufar nuestro celular tiempo antes para una vez recargado desconectarlo y evitar consumos desperdiciados de energía.