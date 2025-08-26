¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

La historia de ambos comenzó en julio, durante la fiesta en la que Yamal celebró su mayoría de edad. Desde entonces, crecieron las sospechas de un romance: Nicki asistió al Trofeo Joan Gamper para verlo jugar y poco después fueron fotografiados juntos en Mónaco. Aun así, hasta ahora ninguno se había pronunciado públicamente sobre el vínculo.