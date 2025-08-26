¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

El cumpleaños de Nicki Nicole no pasó inadvertido y estuvo cargado de gestos significativos. Además de dedicar unas palabras emotivas por el inicio de un nuevo año, la artista sorprendió a sus fans con una joya exclusiva que varios relacionaron con un regalo de su pareja, Lamine Yamal.
Durante la celebración en Barcelona, la cantante argentina compartió imágenes en sus redes sociales. Allí lució un llamativo collar adornado con un colgante muy particular: una muñeca acompañada por la letra “N”. El detalle no tardó en captar la atención de sus seguidores.
El cumpleaños de Nicki Nicole con un llamativo regalo
Las fotos que Nicki compartió en sus historias y publicaciones mostraron no solo la cena íntima, sino también el llamativo collar que llevaba puesto, presuntamente hecho en oro y diamantes. Aunque no hubo confirmación oficial, varios medios dedicados a la farándula aseguran que el obsequio provino de Lamine Yamal, conocido por lucir accesorios del mismo estilo.
Además de esa pieza central, otro detalle captó la atención de los seguidores. Tanto Nicki como Lamine vistieron cadenas de la marca Louis Vuitton con un diseño muy similar, lo que muchos interpretaron como una muestra más de complicidad y sintonía en la pareja.
¿Cómo confirmaron Nicki Nicole y Lamine Yamal su romance?
Después de varias semanas de rumores, Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su relación de manera oficial. El futbolista del FC Barcelona, de apenas 18 años, eligió el cumpleaños número 25 de la cantante argentina para dedicarle un mensaje en Instagram que rápidamente llamó la atención de millones de seguidores.
La historia de ambos comenzó en julio, durante la fiesta en la que Yamal celebró su mayoría de edad. Desde entonces, crecieron las sospechas de un romance: Nicki asistió al Trofeo Joan Gamper para verlo jugar y poco después fueron fotografiados juntos en Mónaco. Aun así, hasta ahora ninguno se había pronunciado públicamente sobre el vínculo.