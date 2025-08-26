Secciones
Política

Buscan prohibir el uso recreativo de celulares a los policías tucumanos en horario de servicio

"Esta medida no busca restringir derechos, sino garantizar una policía más atenta, profesional y preparada para actuar ante cualquier situación", dijo Agustín Romano Norri.

Agustín Romano Norri presentó el proyecto. Agustín Romano Norri presentó el proyecto.
Hace 1 Hs

El legislador radical Agustín Romano Norri presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial que busca prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles con fines recreativos por parte de los efectivos policiales durante su horario de servicio. 

La iniciativa, que apunta a mejorar la atención y concentración de los agentes, establece que el uso de estos dispositivos se limitará a fines estrictamente relacionados con sus funciones, como comunicaciones oficiales.

Según el texto del proyecto, la prohibición se extendería a actividades como el uso de redes sociales, juegos, navegación en internet o mensajería privada, buscando evitar distracciones que puedan comprometer la seguridad tanto de los propios policías como de los ciudadanos.

Los fundamentos del proyecto

"Esta medida no busca restringir derechos, sino garantizar una policía más atenta, profesional y preparada para actuar ante cualquier situación," explicó Romano Norri. "El objetivo es ordenar y dar un marco claro al uso de la tecnología durante el cumplimiento del deber", agregó.

De aprobarse la ley, las fuerzas policiales deberán adaptar sus reglamentos internos para implementar la normativa y establecer sanciones para aquellos efectivos que la incumplan.

Además de este proyecto, Romano Norri impulsa una iniciativa para que los policías utilicen cámaras corporales en los procedimientos cotidianos, siguiendo el modelo de otras fuerzas de seguridad a nivel mundial. Este proyecto de resolución busca aumentar la transparencia y rendición de cuentas en la actuación policial.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánPolicía de TucumánAgustín Romano Norri
