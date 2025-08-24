Vecinos ayudan a controlar quema de rastrojos cerca del barrio Toledo en San Pablo

El incendio y la reacción de los vecinos

El foco ígneo se inició durante la noche del sábado y se reactivó en horas de la mañana del domingo, generando preocupación por el intenso humo y la propagación del fuego. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a la Policía e intentaron sofocar el incendio con los medios disponibles.