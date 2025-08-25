Atacaron a militantes de La Libertad Avanza en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”

Espert increpado y tensión en el Teatro San Carlos

Antes de los incidentes, ya se percibía un clima de fuerte tensión. Manifestantes opositores se habían concentrado en las afueras del teatro para repudiar la visita de Milei. En ese contexto, el candidato bonaerense de LLA, José Luis Espert, se dirigió hacia los manifestantes al grito de la frase que repite el Presidente en sus actos: