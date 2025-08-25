Atacaron a militantes de La Libertad Avanza en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”

En la previa al acto de cierre del presidente Javier Milei en el Teatro San Carlos de Junín, militantes de La Libertad Avanza (LLA) fueron agredidos en las inmediaciones. Los incidentes, que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, dejaron al menos tres heridos hospitalizados, según informó el diario Democracia de Junín.
Milei acusó al kirchnerismo por la violencia en Junín
Al iniciar su discurso, Milei apuntó directamente contra la oposición:
“Fueron brutalmente agredidos por las hordas kirchneristas afuera de este lugar. Nunca más a las patotas kirchneristas”, gritó desde el escenario.
Su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también se solidarizó con los militantes golpeados:
“Quiero solidarizarme con toda nuestra juventud, que fue brutalmente golpeada. Decimos ‘kirchnerismo nunca más’. No puede ser que los que piensen distinto hagan estas cosas”.
Testimonios de los militantes atacados
Una de las víctimas, identificada como Sandra, militante de Malvinas Argentinas, relató lo sucedido en diálogo con Democracia:
“Empezaron a insultar, nos decían de todo, pero nosotros no contestábamos. En un momento vino un grupo grande de hombres y empezaron a pegarle a la gente. Salí corriendo con mi hijo, pero muchos quedaron ahí y fueron golpeados”.
El referente libertario Sebastián Pareja también se expresó en redes sociales:
“Son violentos, mentirosos y antidemocráticos. Kirchnerismo nunca más”.
Espert increpado y tensión en el Teatro San Carlos
Antes de los incidentes, ya se percibía un clima de fuerte tensión. Manifestantes opositores se habían concentrado en las afueras del teatro para repudiar la visita de Milei. En ese contexto, el candidato bonaerense de LLA, José Luis Espert, se dirigió hacia los manifestantes al grito de la frase que repite el Presidente en sus actos:
“¡Viva la libertad carajo!”.
Por su parte, el director audiovisual de Milei, Santiago Oría, compartió en su cuenta de X un video en el que se ve al Presidente abrazando a un militante herido tras los disturbios.
“El presidente Javier Milei ABRAZA a uno de sus seguidores golpeado violentamente por los kirchneristas”, escribió.
Contexto político
El ataque a los militantes libertarios se produjo el mismo día en que Milei encabezó el acto de presentación de candidatos de La Libertad Avanza en Junín, en medio de un clima marcado por los cuestionamientos al kirchnerismo y el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).