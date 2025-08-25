Javier Milei presentó a sus candidatos en Junín con críticas al kirchnerismo y elogios a su hermana

El presidenteJavier Milei participó este lunes el acto de presentación de los candidatos del oficialismo para las legislativas bonaerenses en Junín, con un discurso cargado de críticas al kirchnerismo y elogios a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Milei destaca a Karina y al oficialismo
Durante su intervención, Milei pidió una ovación para Karina y expresó:
“¡Gracias Jefe!”, en referencia a su hermana, generando entusiasmo entre los presentes.
El mandatario elogió también la participación de Sergio Santilli y Cristian Ritondo, del PRO, y destacó los discursos previos de Marcelo Pareja y José Luis Espert, reforzando la unidad del oficialismo de cara a las elecciones.
Críticas al kirchnerismo y advertencias electorales
Milei lanzó duras críticas contra el kirchnerismo, acusándolo de intentar desestabilizar al Gobierno:
“En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos y generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?”.
En un momento del acto, entonó con euforia una canción polémica sobre el fallecido expresidente Néstor Kirchner:
“Los Kukas tienen miedo. Saquen al pingüino del cajón para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera del león. ¡Viva la libertad carajo!”.
Llamado a las elecciones y “clavo al cajón del kirchnerismo”
Milei enfatizó la importancia de las elecciones del 7 de septiembre y las nacionales de octubre:
“Tenemos que darlo todo para entrar a ese recinto con décadas de colectivismo y avanzar con las reformas necesarias para convertirnos en el país más próspero del mundo”.
Ni Karina ni el presidente hicieron referencia al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), centrando el acto en la campaña electoral y los cuestionamientos al kirchnerismo.
La frase de Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas: “Les estamos afanando los choreos”
Javier Milei encabezó en Junín el acto de presentación de los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza. Más temprano, inauguró un edificio de la Corporación América en la misma ciudad bonaerense. En ambos casos, evitó mencionar el escándalo por las presuntas coimas desatado tras la difusión de audios del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
Sin embargo, en el acto junto a Karina, Espert y otros referentes del partido, una frase del Presidente llamó la atención. Fue en respuesta al comentario de una persona del público, que hizo referencia al kirchnerismo. Milei respondió: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.
En el comienzo del discurso, el Presidente se solidarizó con los militantes heridos fuera del acto y elogió a los candidatos elegidos para representar a La Libertad Avanza en el territorio bonaerense. “Son testigos de los estragos que el kirchnerismo ha causado en nuestra sociedad y han decidido convertirse en paladines de la libertad”, sostuvo.
“No hay nada más patriótico que dar la vida por la libertad de nuestros vecinos. Cada uno de ustedes es un héroe que ha decidido llevar la antorcha a los lugares más oscuros de nuestra nación", agregó.
“Este 7 de septiembre tenemos que decir ‘kirchnerismo nunca más’ en la provincia de Buenos Aires”, clamó y señaló: “Quiero que tengan conciencia de lo importante que es esta primera batalla porque se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta única papel que impulsó el Gobierno”.
Asimismo, manifestó: “Necesitamos redoblar la apuesta para terminar de barrer con todas estas estructuras putrefactas que se han enquistado en la Legislación argentina, aferrándose a los últimos minutos de privilegio que les quedan”.
El mandatario, a su vez, pidió a la militancia que refuercen los esfuerzos para octubre: “Para que entren ellos a un Congreso que está estancado hace décadas. Hay que proteger lo logrado y avanzar con las reformas que nos faltan“.