Avanza el plan de corredores seguros en la Capital: habilitaron un nuevo circuito con monitoreo permanente

Por otro lado, Mercedes Leal, vicerrectora de la UNT, analizó el presente de la casa de altos estudios y se refirió a los paros previstos para los próximos días. “Tenemos una agenda potente que la estamos trabajando a pesar de la circunstancia y acompañando los reclamos de docentes y no docentes que necesitan tener actualizados sus salarios”, señaló. Seguidamente, remarcó que como autoridades de la UNT buscan mitigar el impacto de las medidas de fuerza de los docentes en la deserción de estudiantes. “Analizamos de qué modo podemos garantizar que los alumnos no se vayan de la universidad. Hay mucho compromiso docente, se están haciendo clases virtuales para que los chicos no se desconecten y lo vamos a seguir haciendo como lo hace el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)a través de ese frente gremial en donde están rectores, docentes, no docentes y las organizaciones gremiales”