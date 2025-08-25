Avanza el plan de corredores seguros en la Capital: habilitaron un nuevo circuito con monitoreo permanente

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó la inauguración de un nuevo “corredor universitario seguro” en avenida Independencia al 1.900, una de las zonas más transitadas por los estudiantes. La medida forma parte de un plan conjunto entre el municipio, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Ministerio de Seguridad de la provincia.
“Queremos darles tranquilidad a los jóvenes, que puedan circular y estudiar sin miedo. Estos corredores son una herramienta concreta de cuidado, con paradas seguras, tótems inteligentes, botones antipánico y cámaras conectadas las 24 horas con el centro de monitoreo municipal”, destacó la jefa municipal ante la prensa.
El programa surgió a partir de reclamos de estudiantes y vecinos, tras hechos de robos y acoso en inmediaciones de dependencias universitarias como la Quinta Agronómica y el Centro Prebisch. En otras líneas, Chahla describió que se instalaron más de 15 cámaras, se desplegó fibra óptica y se incorporó inteligencia artificial al sistema. “Nosotros vamos haciendo el algoritmo que queremos que esa inteligencia artificial aprenda. Si ocurre algún delito se puede seguirlo, ya sea si es en un vehículo o si está a pie”, comentó.
La jefa municipal adelantó que los próximos corredores seguros se instalarán en inmediaciones de la UTN y en la zona de Medicina, donde confluyen miles de estudiantes a diario. “Seguiremos trabajando articuladamente con las universidades y la provincia porque la educación pública es un orgullo tucumano, y nuestro deber es cuidarla también desde la seguridad”, destacó. A la vez agregó que hay proyectos de trabajos en conjunto con algunas unidades académicas de la Casa de Terán: “Queremos que se incorpore la gente de Filosofía y Letras a nuestro punto de lectura en las plazas y estamos hablando también con la gente de Educación Física para que nos ayuden con la parte de seguridad vial”.
Mayor transparencia
Durante el acto, estuvieron presentes el rector de la UNT, Sergio Pagani; autoridades de la UTN y decanos de distintas facultades, quienes agradecieron la medida. “Es muy importante para nosotros que los estudiantes tengan un entorno más seguro al venir a clases o rendir exámenes, especialmente en horarios nocturnos”, dijo el rector.
Consultado sobre la inminente resolución judicial en la causa YMAD, en la que la UNT es querellante, Pagani se mostró prudente. “Nosotros esperamos una sentencia de la Justicia. Hace tiempo que estamos en estas circunstancias y lo que queremos es que se sepa la verdad. No seguí de cerca el juicio, y será el Consejo Superior el que emita una opinión una vez que tengamos la sentencia”, comentó. No obstante, destacó los avances de su gestión en materia de transparencia. “Estos años, junto con la vicerrectora, hemos avanzado mucho en ese aspecto. La universidad cambió en ese sentido y probablemente se siente un precedente no solo para nuestra institución, sino para todas las instituciones públicas del país”.
Por otro lado, Mercedes Leal, vicerrectora de la UNT, analizó el presente de la casa de altos estudios y se refirió a los paros previstos para los próximos días. “Tenemos una agenda potente que la estamos trabajando a pesar de la circunstancia y acompañando los reclamos de docentes y no docentes que necesitan tener actualizados sus salarios”, señaló. Seguidamente, remarcó que como autoridades de la UNT buscan mitigar el impacto de las medidas de fuerza de los docentes en la deserción de estudiantes. “Analizamos de qué modo podemos garantizar que los alumnos no se vayan de la universidad. Hay mucho compromiso docente, se están haciendo clases virtuales para que los chicos no se desconecten y lo vamos a seguir haciendo como lo hace el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)a través de ese frente gremial en donde están rectores, docentes, no docentes y las organizaciones gremiales”