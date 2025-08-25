La fuerte sanción que anunció Independiente para los barras que atacaron a los hinchas chilenos

Los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile siguen generando repercusiones. El club de Avellaneda anunció que logró identificar a 25 barras vinculados a los disturbios.
En un comunicado oficial, el “Rojo” señaló que ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron en los hechos de violencia y que las fuerzas de seguridad continúan con los operativos para detenerlos.
Desde la institución remarcaron su postura de colaborar con la justicia. “Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno reciba la sanción que corresponde”, explicaron los dirigentes.
La decisión del club va más allá: se expulsará de manera inmediata a los implicados como socios y se pedirá la aplicación del derecho de admisión de por vida en los estadios.
Los hechos de violencia sucedidos en el Libertadores de América todavía ocupan espacio en la agenda mediática. El club incluso publicó un video institucional responsabilizando a la hinchada visitante de haber iniciado los disturbios.
El mensaje final
Independiente calificó a los barras como delincuentes y agradeció a sus socios por haberse ayudado entre sí durante la situación. La entidad insiste en que buscará que los responsables no puedan volver a ingresar a un estadio.