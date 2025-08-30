¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Dormir bien no es un lujo, sino una necesidad vital para el cuerpo y la mente. Sin embargo, cada vez más personas enfrentan dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormidas durante la noche. Según la Clínica Mayo, el insomnio puede deberse a diferentes factores: alteraciones en los ritmos circadianos -el “reloj interno” que regula los ciclos de sueño y vigilia-, problemas de ansiedad o estrés, y también a la alimentación, ya que comer en exceso o muy tarde puede provocar acidez y dificultar el descanso.