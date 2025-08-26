Alerta por dengue en primavera

Atrás quedaron los tiempos en los que era una enfermedad limitada a regiones tropicales: hoy es un problema de salud pública que se extiende a lo largo y ancho del continente, incluso en zonas donde antes no existía riesgo. Hoy se conmemora el “Día Internacional contra el Dengue”, una fecha clave para reforzar la prevención y alertar sobre el avance de esta enfermedad en un contexto marcado por el cambio climático y el aumento de las temperaturas.