Secciones
SociedadSalud

Alerta por dengue en primavera

El calor reaviva las alarmas por enfermedades transmitidas por mosquitos.

VECTOR. El mosquito aedes aegypti es el que trasmite el dengue. VECTOR. El mosquito aedes aegypti es el que trasmite el dengue.
Hace 5 Hs

Atrás quedaron los tiempos en los que era una enfermedad limitada a regiones tropicales: hoy es un problema de salud pública que se extiende a lo largo y ancho del continente, incluso en zonas donde antes no existía riesgo. Hoy se conmemora el “Día Internacional contra el Dengue”, una fecha clave para reforzar la prevención y alertar sobre el avance de esta enfermedad en un contexto marcado por el cambio climático y el aumento de las temperaturas.

El mosquito transmisor no solo se ha adaptado a nuevas zonas, sino que ha extendido su período de actividad. Ya no se trata de una amenaza estacional, sino de una presencia constante en muchas regiones del país.

Según la Organización Panamericana de la Salud, en el 2024 se reportaron más de 12,6 millones de casos de dengue en América Latina, casi el triple que en 2023. De ese total, más de 21.000 fueron considerados graves y más de 7.700 personas perdieron la vida. Solo cuatro países concentran la mayoría de los contagios y muertes: Brasil, Argentina, Colombia y México, con Brasil encabezando las cifras.

“El Aedes aegypti necesita muy poco para reproducirse: apenas unas gotas de agua estancada y algo de calor. El cambio climático le da cada vez más margen para proliferar y mantenerse activo durante todo el año. Por eso, no podemos bajar la guardia”, alerta el Rodolfo Lujan, médico infectólogo.

Enfermedad viral

El dengue es una enfermedad viral que puede afectar varias veces a la misma persona, ya que existen cuatro serotipos diferentes del virus. Se transmite exclusivamente a través de la picadura del mosquito infectado, que suele criarse en recipientes con agua estancada -tanques, macetas, bebederos de mascotas, canaletas tapadas- y prolifera especialmente en ambientes cálidos y húmedos.

Tucumán, sin nuevos casos de dengue y con vigilancia activa en sarampión y covid-19

Tucumán, sin nuevos casos de dengue y con vigilancia activa en sarampión y covid-19

La combinación entre aumento de las temperaturas, lluvias más intensas, y periodos de calor prolongado está generando el escenario ideal para que el mosquito se expanda más allá de los meses estivales. Así, el dengue deja de ser una preocupación estacional para transformarse en un desafío sanitario permanente.

Dengue: el desafío de prevenir antes de la próxima epidemia

Dengue: el desafío de prevenir antes de la próxima epidemia

En este contexto, la prevención se vuelve más urgente que nunca. La vigilancia del entorno, la eliminación de posibles criaderos y la adopción de hábitos protectores (como el uso de repelente y ropa adecuada) son acciones simples pero cruciales para evitar que el mosquito se instale cerca nuestro. La clave está en anticiparse: actuar antes de que aparezcan los primeros casos, y sostener esas medidas a lo largo del año.

Temas BrasilColombiaAedes aegyptiDengueArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón

¿Cómo están los pulmones?: el silencioso peligro de la EPOC y el cáncer de pulmón

La belleza de cuidarse: un camino de salud y bienestar con Revitalis

La belleza de cuidarse: un camino de salud y bienestar con Revitalis

Lo más popular
Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán
1

Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

2

Las fallas de controles en el caso del fentanilo

3

Cartas de lectores: Un siglo de la BCG en Argentina

4

Cartas de lectores: Recuperemos el amor por la vida

5

Cartas de lectores: Barbarie al desnudo

Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas
6

Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas

Más Noticias
La diabetes no es un límite: cómo será la travesía del tucumano que pedaleará hasta Alaska en bicicleta

"La diabetes no es un límite": cómo será la travesía del tucumano que pedaleará hasta Alaska en bicicleta

Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Pasajes a mitad de precio y promociones únicas: ¿cuándo comienza el Travel Sale 2025?

Pasajes a mitad de precio y promociones únicas: ¿cuándo comienza el Travel Sale 2025?

Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio

Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio

Cómo evitar estafas digitales: desactiva estas dos funciones de tu celular

Cómo evitar estafas digitales: desactiva estas dos funciones de tu celular

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

Ofrecen 650 becas completas de posgrados en Brasil para múltiples disciplinas

Ofrecen 650 becas completas de posgrados en Brasil para múltiples disciplinas

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

Comentarios