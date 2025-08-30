Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Las generaciones están en constante cambio, mucho más en la era digital. El escenario en el que la juventud se relaciona se transformó totalmente a cómo se relacionaban en el pasado. En la era de la hiperconectividad las pantallas captan la atención de este segmento etario, pasando gran parte del día expuestos a ellas.
Aprendizaje, conexión, entretenimiento, socialización, creatividad y comunicación pueden mencionarse entre alguno de los beneficios que Internet tiene, pero su lado B, entre los más jóvenes, también requieren atención: violencia digital, manipulación de fotos y videos con Inteligencia Artificial, filtros, distorsión de la imagen corporal y apuestas online ilegales figuran entre los peligros más comunes.
En Argentina, prácticamente todos los adolescentes cuentan con acceso a Internet en el hogar (96%), según la encuesta Kids Online Argentina 2025, realizada por UNICEF. Para ello, el teléfono celular es el dispositivo más utilizado (88% de los chicos y chicas lo usa todos o casi todos los días para conectarse). Le siguen los smart TV (66%) y computadores (22%).
El contacto con la web es tan temprano que, según datos de la agencia de la ONU para la infancia, a nivel local el acceso al primer celular con el cual pueden conectarse a Internet es cada vez más precoz: el promedio de edad actual es 9,6 años.
De este modo, los contenidos, las publicidades y los posteos de influencers que los chicos siguen o el algoritmo les presenta de ninguna manera son inofensivos y requieren de la supervisión de los adultos.
Apuestas ilegales: un problema en aumento entre menores de edad
Por ley, los juegos de apuestas online están prohibidos para menores de 18 años. Sin embargo, existen sitios ilegales que exponen a los adolescentes a enormes riesgos.
Según UNICEF, el 24% de los adolescentes de 12 a 17 años apostó dinero de manera ilegal alguna vez, una práctica que se incrementa con la edad y que realizan en mayor medida los adolescentes varones.
Guillermo Gabella, director de Asuntos Públicos y Legales del Grupo Boldt y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar (ALAJA) advirtió que estos sitios ilegales incentivan el acceso a menores de edad. En ese sentido, destacó que es muy importante la reglamentación en cuanto a la edad prohibitiva en el juego. “Los menores tienen menos noción y autocontrol sobre sus acciones, son impulsivos y suelen actuar persiguiendo la emoción y no la razón. Para ello es necesario terminar con la ilegalidad para evitar el juego en menores de 18 años”, declaró.
Las casas de apuestas legales son fáciles de reconocer porque su dominio termina en bet.ar, aquellas que no cuentan con esta terminación son ilegales. Por lo que no cuentan con restricciones de edad, y son altamente peligrosas para los jóvenes por su fácil acceso a ellas.
Manipulación con Inteligencia Artificial: otro tipo de violencia digital
La Inteligencia Artificial se convirtió en otra de las armas de doble filo para los adolescentes. Los deepfakes son videos, imágenes o audios generados por Inteligencia Artificial que imitan la apariencia y voz de una persona real. En Córdoba, la manipulación que esta herramienta ofrece derivó incluso en un caso donde un joven fue llevado a juicio por usar fotos de sus compañeras (de 16 años) para montajes sexuales generados con IA.
El jóven fue acusado de delito por lesiones graves calificadas por mediar violencia de género falseó las imágenes y las publicó en Poringa, enlazándolas a redes sociales reales de las víctimas. Como consecuencia, las jóvenes sufrieron cuadros de estrés postraumático, ansiedad, aislamiento y vergüenza persistente. Por ese hecho, el joven puede recibir hasta 30 años de cárcel.
En Argentina, la Ley Olimpia incluye a la violencia digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres de la Ley 26.485 e incorpora como objeto de la ley el respeto de la “dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales”.
Distorsión de la imagen corporal: la belleza imposible
El sondeo Kids Online Argentina 2025 determinó que aproximadamente dos tercios de los encuestados afirmaron haber visto contenidos sobre diferentes "formas de adelgazar, perder peso, o ser más flaco/a" en páginas o publicaciones online (67%), así como también sobre "maneras de ganar dinero fácilmente en Internet" (64%). Además, algo más de la mitad destaca haberse encontrado con "mensajes discriminatorios contra otras personas o grupos de personas, por ejemplo, por su color de piel, su país de origen o su religión" (55%).
Los estándares de belleza poco realistas promovidos por influencers dejan huella. No todas las personas se ven representadas por igual en las plataformas. Los perfiles con más seguidores y más likes suelen ser aquellos que reproducen, promueven y monetizan los estereotipos de belleza hegemónicos, aseguraron desde la ONG Chicos.net.
En ese sentido, explicaron que especialmente en la adolescencia, la enorme cantidad de imágenes de personas de apariencia hegemónica a la que se enfrentan en las redes sociales puede afectar cómo se sienten con su propia imagen.
La ONG recogió así diversas estadísticas al respecto:
●Un tercio de las mujeres jóvenes no publicarían selfies sin usar un filtro para cambiar su apariencia (Girlguiding, 2020).
●El 39% de encuestados/as de entre 11 y 21 años dijeron que se sentían molestos porque no podían verse iguales en la vida real que en internet (Girlguiding, 2020).
●El 68% de las mujeres usa filtros o aplicaciones para editar las fotos antes de subirlas (Bellamente, 2020).
●3 de cada 4 mujeres presenta una alta preocupación por la imagen personal (Bellamente, 2020).
Los estereotipos que abundan se vinculan con la delgadez, la piel perfecta y la juventud. La autoestima de los jóvenes puede verse seriamente afectada por estas tendencias.
Vida digital: recomendaciones para las familias
Ante las problemáticas que la vida digital puede generar en adolescentes, la Sociedad Argentina de Pediatría recomendó a las familias:
●Fomentar el diálogo abierto con los jóvenes.
●Establecer reglas y límites claros. Supervisar y acompañar el uso de dispositivos. Puede ser útil el uso de controles parentales y ubicar los dispositivos en espacios comunes del hogar.
●Promover actividades alternativas saludables como deportes, actividades artísticas y tiempo en familia, para equilibrar el tiempo frente a pantallas y reducir la dependencia digital.
●Estar atentos a señales de alarma como cambios de humor, irritabilidad, pérdida de interés en otras actividades, mentiras sobre el tiempo de juego o problemas económicos. En caso de que sea necesario, buscar ayuda profesional.
●Ser un modelo a seguir en el uso responsable y equilibrado de la tecnología y los juegos digitales.
●Informarse y consultar recursos oficiales, como la Ley 26.934 y programas de prevención específicos, para fortalecer el acompañamiento familiar y comunitario.