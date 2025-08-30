Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Guillermo Gabella, director de Asuntos Públicos y Legales del Grupo Boldt y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar (ALAJA) advirtió que estos sitios ilegales incentivan el acceso a menores de edad. En ese sentido, destacó que es muy importante la reglamentación en cuanto a la edad prohibitiva en el juego. “Los menores tienen menos noción y autocontrol sobre sus acciones, son impulsivos y suelen actuar persiguiendo la emoción y no la razón. Para ello es necesario terminar con la ilegalidad para evitar el juego en menores de 18 años”, declaró.