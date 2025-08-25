Andrés Gil rompió el silencio sobre los rumores de un romance con Gimena Accardi

En los últimos días, Gimena Accardi y Andrés Gil se convirtieron en el centro de la atención del espectáculo por los rumores de romance e infidelidad que los rodean. El regreso de ambos al escenario con la obra En otras palabras, tras la reciente separación de la actriz de Nicolás Vázquez, volvió a encender las especulaciones. Su última función en Bahía Blanca no solo estuvo marcada por la ovación del público, sino también por las preguntas de la prensa.
En ese contexto, el primero en salir a hablar fue Gil. En diálogo con el programa Intrusos (América), el actor -pareja de Candela Vetrano- fue categórico al desmentir cualquier vínculo amoroso con Accardi. “Obviamente es falso”, afirmó con firmeza. Y agregó: “Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo en quizás la etapa más especial de nuestras vidas. Intentamos no leer, no engancharnos con las cosas que dicen y cuidar a mi familia”. Su pedido fue claro: “Estaría bueno que respeten su intimidad”.
Gil también contó cómo transitó el avance de los rumores: “Cuando vi que todo empezó a tomar vuelo dije algo como para aplacar las aguas y para que no se digan cosas que no son ciertas. Que haya respeto más que nada. Queremos disfrutar los últimos días de gira. Hubiera estado bueno que no pase este quilombo, pero vamos a disfrutar todos juntos. La gente que me conoce sabe cómo soy y con la gente que quiero está todo claro”.
El viaje a Bahía Blanca no estuvo exento de dificultades: cancelaciones de vuelos obligaron a los actores y a un productor a trasladarse por ruta, lo que sumó tensión al contexto de exposición mediática. Aun así, cumplieron con la función y recibieron el respaldo del público.
A la salida del teatro, fue Accardi quien enfrentó a las cámaras, aunque con brevedad. Sobre su regreso al escenario en medio de las versiones, respondió: “Es hermoso, muy lindo. Es sanador”, antes de retirarse rápidamente hacia su vehículo. Consultada por su estado personal tras el final de su relación con Nicolás Vázquez, con quien compartió 18 años de vida y trabajo, se limitó a decir: “Estoy bien”, sin abrir más detalles de su intimidad.
Mientras la gira de En otras palabras continúa, la dupla apuesta a mantener el foco en el teatro y no en los rumores. Entre cancelaciones de vuelos, traslados imprevistos y la presión constante de la prensa, Accardi y Gil siguen eligiendo el escenario como refugio, priorizando el profesionalismo y buscando que el verdadero centro de atención sea la ficción que comparten sobre las tablas.