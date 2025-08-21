Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Al cierre de esta edición había dos versiones sobre cómo se produjo la detención por parte del personal de la comisaría de Yerba Buena. Una sostiene que el agente estaba en el interior de un vehículo estacionado en avenida Aconquija al 1.900 junto a otra persona, cuando un tercero se subió al auto y, luego de unos minutos, se bajó. Los agentes sospecharon y se acercaron para identificarlos. Al pensar que podría haberse tratado de una transacción de drogas, revisaron el vehículo y descubrieron que tenían flores de marihuana.