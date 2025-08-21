Secciones
Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Es hijo de un ex secretario de Seguridad y actual subsecretario de Asuntos Penitenciarios. La investigación, en manos de la Justicia Federal.

Un policía en actividad e hijo de un actual funcionario del área de Seguridad, fue detenido en Yerba Buena porque podría haber estado comercializando drogas. Los uniformados que realizaron el procedimiento, al requisar el vehículo en el que se movilizaba, encontraron al menos un kilo de marihuana, según confirmaron fuentes judiciales.

Al cierre de esta edición había dos versiones sobre cómo se produjo la detención por parte del personal de la comisaría de Yerba Buena. Una sostiene que el agente estaba en el interior de un vehículo estacionado en avenida Aconquija al 1.900 junto a otra persona, cuando un tercero se subió al auto y, luego de unos minutos, se bajó. Los agentes sospecharon y se acercaron para identificarlos. Al pensar que podría haberse tratado de una transacción de drogas, revisaron el vehículo y descubrieron que tenían flores de marihuana.

La otra indica que los policías actuaron luego de que el vehículo retornara bruscamente por la avenida después de que el tercero sospechoso se subiera al auto. Por eso habrían decidido perseguirlo.

Flores de marihuana

Más allá de cómo se produjo la detención, lo cierto es que en el interior del auto encontraron dos paquetes con flores de marihuana. Fuentes judiciales confirmaron que el policía, cuyo nombre no trascendió por ahora, tenía colgando la chapa identificatoria y portaba el arma reglamentaria cuando fue demorado por sus colegas. El arrestado era personal transitorio y desde hace poco tiempo prestaba servicio en la ex Brigada de Investigaciones.

La Justicia Federal ordenó la aprehensión e incomunicación de los tres sospechosos. Uno de los principales puntos que intentará resolver es cuál es el origen del cannabis que tenían en su poder. En la calle, el valor de ese producto llega a $9 millones.

La sorpresa estalló cuando fue identificado. Los uniformados descubrieron que habían aprehendido al hijo de un hombre conocido en la fuerza. Miguel Gómez llegó a ser jefe de la ex Brigada de Investigaciones y fue noticia cuando denunció públicamente las condiciones del edificio ubicado en Junín al 800. Después de retirarse, se recibió de abogado y fue uno de los primeros integrantes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. También llegó a ocupar el cargo de secretario de Seguridad cuando Claudio Maley era ministro del área.

Hasta ahora, ningún integrante del Gobierno hizo declaraciones al respecto ni se sabe del futuro de Gómez. El caso estalló pocas horas después de que el gobernador Osvaldo Jaldo les pidiera a los funcionarios y a la cúpula policial que tuvieran un comportamiento ejemplar en tiempos electorales. También les anticipó que sería inflexible ante cualquier acto de indisciplina.

