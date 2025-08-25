Crisis en el sector azucarero: “Estamos a quebranto, muchos cañeros van a tener que cerrar”

Pero la preocupación mayor no está solo en el fuego, sino en la economía. Daruich trazó un panorama crítico. “Hoy el cañero necesita dos bolsas y media de azúcar para comprar una de abono. Hay productores que apenas sacan 18 kilos de azúcar por tonelada después de pagar cosecha y flete. Es insostenible. Estamos a quebranto, podrán resistir algunos, pero si esto sigue muchos cañeros van a tener que cerrar las puertas”, advirtió.