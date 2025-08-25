Llevaba marihuana en una Amarok, intentó escapar de la Policía y chocó contra un poste de luz

Un operativo de rutina realizado por la División Robos y Hurtos terminó con la detención de un hombre que intentó evadir un control policial. Según informó el subcomisario Diego Llanos, segundo jefe de la unidad, los hechos comenzaron cuando los efectivos que realizaban recorridos preventivos en zonas cercanas a la Comisaría Catorce detectaron una camioneta Amarok con la patente adulterada. Al encender las balizas para detener el vehículo, el conductor aceleró y emprendió la fuga.