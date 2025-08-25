Secciones

Milei en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América: "Al Gobierno no le falta política, los del frente quieren romper todo"

Llevaba marihuana en una Amarok, intentó escapar de la Policía y chocó contra un poste de luz

Un hombre protagonizó una peligrosa fuga en Viamonete y Ecuador en una camioneta con patente falsa. La intervención policial evitó un posible desastre. Quedó aprehendido por tener drogas.

Hace 2 Hs

Un operativo de rutina realizado por la División Robos y Hurtos terminó con la detención de un hombre que intentó evadir un control policial. Según informó el subcomisario Diego Llanos, segundo jefe de la unidad, los hechos comenzaron cuando los efectivos que realizaban recorridos preventivos en zonas cercanas a la Comisaría Catorce detectaron una camioneta Amarok con la patente adulterada. Al encender las balizas para detener el vehículo, el conductor aceleró y emprendió la fuga.

“El sujeto sube rápidamente el rodado y se escapa del lugar, por lo que se inicia un seguimiento a distancia por varias cuadras. Cuando llega a la intersección de Viamonte y Ecuador, pierde el control del vehículo, sube a la vereda e impacta contra un poste de luz, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes, del personal policial e incluso la suya propia”, detalló Llanos.

Tras el choque, los efectivos constataron que el conductor no presentaba lesiones y procedieron a registrar el vehículo. Allí encontraron una sustancia vegetal que, tras ser analizada por la División de Investigaciones de Droga (DIDROP), dio positivo para marihuana.

La Unidad Fiscal de Narcomenudeo dispuso la detención del hombre para averiguación de su prontuario, el decomiso de la droga y la custodia del vehículo hasta que se resuelva la causa.

