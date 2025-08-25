El síntoma que aparece en la boca y podría ser señal de un cáncer mortal, según un experto

Recientemente, un médico experto alertó sobre una señal bucal que muchas personas suelen subestimar: las llagas en la boca que no sanan. Aunque la mayoría de las aftas son inofensivas y desaparecen en aproximadamente dos semanas, cualquier lesión que persista por más de tres semanas podría ser indicio de cáncer bucal, según señala el oncólogo consultado por Mirror.