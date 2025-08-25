Secciones
El síntoma que aparece en la boca y podría ser señal de un cáncer mortal, según un experto

Según los expertos, siempre es recomendable no dejarlo estar y revisarse.

Hace 2 Hs

En muchas ocasiones, dolores o molestias comunes suelen ser ignorados. Sin embargo, cuando estos síntomas persisten durante días o semanas, podrían ser indicios de enfermedades más graves.

Recientemente, un médico experto alertó sobre una señal bucal que muchas personas suelen subestimar: las llagas en la boca que no sanan. Aunque la mayoría de las aftas son inofensivas y desaparecen en aproximadamente dos semanas, cualquier lesión que persista por más de tres semanas podría ser indicio de cáncer bucal, según señala el oncólogo consultado por Mirror.

Qué observar

El especialista explica:

“Las aftas bucales son muy comunes y rara vez son un síntoma de algo grave, pero las llagas persistentes que no desaparecen en tres semanas deben revisarse. Un médico o dentista puede hacerlo”.

Además de las llagas que no sanan, otros signos que podrían indicar cáncer bucal incluyen:

Bultos o protuberancias inusuales en la boca o el cuello

Dolor inexplicable

Dificultad para tragar

Pérdida de peso inesperada

Voz ronca

Manchas rojas o blancas en la boca

El doctor recomienda mantener la boca bajo observación regular: “Lo ideal es que el interior de la boca luzca rosado y saludable. Acostúmbrese a revisarse la boca con frecuencia y preste atención a cualquier cambio inusual, especialmente si fuma, ya que esto aumenta el riesgo”.

Prevención y acción

Ante cualquier signo sospechoso, la acción rápida es fundamental. Consultar a un profesional de la salud o dentista puede permitir una detección temprana, aumentando significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Aunque muchas llagas en la boca son benignas, prestar atención a los síntomas persistentes puede marcar la diferencia entre una simple molestia y una alerta temprana de una enfermedad grave.

