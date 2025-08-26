El "posting zero" se presenta como reacción a la exposición en las redes sociales

De la comunidad al producto

Para algunos especialistas, lo que se perdió en este camino fue la sensación de comunidad. Adriana Bañares, poeta y editora, recordó en una entrevista en medios españoles que existía una “época dorada” en la que los blogs y las redes personales eran espacios para abrir puertas y conversar. Hoy, dice, cada persona debe convertirse en su propia marca y administrar su perfil como si fuera un producto.