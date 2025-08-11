Qué es el "cloaking" y por qué preocupa más que el fantasmeo en las relaciones amorosas

Las relaciones empiezan y terminan en el plano digital de un modo muy distinto a lo que sucedía cuando todo lo que había era contacto físico. Pero hay algo nuevo que va más allá del ya conocido ghosting o fantasmeo. Se trata del cloaking, una estrategia de desaparición que no sólo implica dejar de responder, sino bloquear por completo a la otra persona en todas las plataformas. Sí, todas: desde WhatsApp e Instagram hasta Tik Tok o los contactos del teléfono.