Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca

El panorama global no es más alentador. La World Obesity Federation predijo que para 2025, la obesidad afectará a más del 18% de los hombres y al 21% de las mujeres a nivel mundial. Esta crisis de salud pública no se limita a los adultos; la obesidad infantil, con sus vínculos demostrados con enfermedades cardiovasculares en la edad adulta, exige una atención urgente.