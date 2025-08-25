Riquelme llamó a Cavani tras su gol en la Bombonera y le dio un mensaje especial

En diálogo con El Canal de Boca, Cavani relató la conversación. “Recibí una llamada de Román contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo”, dijo. “Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también”, agregó.