Riquelme llamó a Cavani tras su gol en la Bombonera y le dio un mensaje especial

Ayer, Boca celebró un triunfo 2-0 sobre Banfield por la fecha 6 del torneo Clausura 2025. Más allá del resultado, la noticia estuvo en la reaparición goleadora de Edinson Cavani, quien marcó el segundo tanto del encuentro en La Bombonera. El uruguayo, que venía de atravesar un período de sequía y críticas, se reencontró con la red y recibió un reconocimiento especial desde lo más alto del club.
Una vez terminado el partido, mientras el delantero aún se encontraba en el campo de juego, sonó su teléfono: era Juan Román Riquelme. El presidente de Boca no esperó a que Cavani llegara al vestuario para felicitarlo. Lo llamó directamente desde el centro de la cancha, en un gesto cargado de simbolismo y respaldo.
En diálogo con El Canal de Boca, Cavani relató la conversación. “Recibí una llamada de Román contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo”, dijo. “Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también”, agregó.
El delantero, con la serenidad que lo caracteriza, aseguró que su foco está en seguir trabajando. “Recuperar tranquilo, descansar este día libre que podamos tener y volver a los entrenamientos con toda la disposición de nuevo para preparar el próximo partido”, explicó.
El respaldo no vino solo desde la dirigencia. Miguel Ángel Russo, entrenador del “Xeneize”, también destacó el acompañamiento al uruguayo y al resto de los delanteros. “Venimos hablando mucho con todos. Con él, con Merentiel, con todos los chicos que son 9. Lo más importante, de fútbol”, explicó.
El gol y el gesto de Riquelme parecen marcar un punto de inflexión para Cavani, que busca recuperar la confianza y volver a ser decisivo en Boca.