Cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

El 22 de enero de 2018, mientras estaba de vacaciones con su esposa, comenzó a sentir una molestia leve en el pecho. “No era una molestia aguda, no era como un cuchillo ni nada parecido. Era una especie de molestia incómoda, opresiva, como una presión. Uno pensaría que yo sabía lo que era, y lo sabía, pero no durante unos 30 o 60 segundos”, relató.