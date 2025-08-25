Cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

La salud cardiovascular sigue siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad, que busca generar hábitos para prevenir enfermedades del corazón. Sin embargo, incluso quienes más conocen sobre el tema pueden verse sorprendidos por un infarto, como le ocurrió al doctor William Wilson, cardiólogo de 63 años.
Una experiencia inesperada
Wilson relató que, hasta ese momento, consideraba que su salud era excelente. “Y antes de que ocurriera, mi salud era fantástica, o eso creía yo”, confesó. Además, destacó que su trabajo es muy activo y que realiza ejercicio constante desde hace años, lo que lo hacía pensar que estaba protegido.
El 22 de enero de 2018, mientras estaba de vacaciones con su esposa, comenzó a sentir una molestia leve en el pecho. “No era una molestia aguda, no era como un cuchillo ni nada parecido. Era una especie de molestia incómoda, opresiva, como una presión. Uno pensaría que yo sabía lo que era, y lo sabía, pero no durante unos 30 o 60 segundos”, relató.
El síntoma poco conocido
Lo que realmente alertó a Wilson sobre un infarto inminente fue un síntoma poco conocido: la necesidad urgente de ir al baño. “Es muy común que cuando alguien está sufriendo un infarto, tenga que ir al baño con mucha urgencia. Es parte de todo el sistema nervioso que se activa durante un ataque cardíaco. Y, efectivamente, tuve que ir al baño en el gimnasio. Y recé”, explicó.
A pesar de su formación médica, el cardiólogo admitió que inicialmente estaba en negación. “Esto no puede estar pasándome a mí. Soy cardiólogo. Y esto no les pasa a los cardiólogos”, recordó.
La importancia de actuar rápido
Al reconocer la gravedad del momento, Wilson llamó a su esposa y contactaron a emergencias. Una vez en la clínica, los médicos se sorprendieron: “No soy probablemente la persona que esperarían que tuviera un infarto”, comentó.
El especialista enfatizó que acudir rápidamente al hospital es clave. “Una vez que estás allí, el equipo de cardiología y el equipo del hospital se encargan. Hacen cateterismos todos los días a personas que tienen exactamente lo mismo que yo tuve”, aseguró.