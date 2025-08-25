“Caerás”: el thriller erótico de Netflix que te hará sentir pasión y misterio

Netflix Argentina lanzó una nueva película que rápidamente se convirtió en un fenómeno entre los usuarios. Se trata del thriller erótico alemán “Caerás” (Fall for Me en su idioma original), que en pocas horas conquistó a miles de espectadores y se posiciona entre los filmes más vistos de la plataforma.
La historia sigue a Lilli, una joven que viaja a la paradisíaca isla de Mallorca para visitar a su hermana, y descubre que su vida dará un giro inesperado. La película está dirigida por el cineasta alemán Sherry Hormann y protagonizada por Svenja Jung y Theo Trebs.
Trama de “Caerás”
Al llegar a Mallorca, Lilli se entera de que su hermana está comprometida con un hombre francés, lo que despierta sus sospechas. Sin embargo, su atención pronto se centra en Tom, el carismático gerente de un club nocturno.
Lo que comienza como un romance apasionado se convierte en un juego peligroso de traiciones y secretos, en un entorno que, aunque paradisíaco, esconde misterios oscuros. Según la sinopsis de Netflix:
“Lilli desconfía del prometido de su hermana, pero cuando un extraño muy atractivo aparece en su vida, se deja atrapar por las garras del deseo”.
La plataforma clasifica la película dentro de los géneros drama y suspenso, y con una duración de 1 hora y 43 minutos, explora temas como el amor, la obsesión y la traición. La atmósfera sensual y el escenario exótico de Mallorca funcionan como telón de fondo para una historia que mantiene a los espectadores expectantes hasta el final.