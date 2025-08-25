En qué ciudad estará el árbol de Navidad más grande de España

Lo que falta por definir

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del encendido ni el programa que acompañará al árbol -que podría incluir música, espectáculos y mercadillos-, el tablero está servido. De un lado, quienes ven la inversión como un impulso al consumo y la alegría en las calles; del otro, quienes reclaman que esos 100.000 euros se destinen a servicios básicos.