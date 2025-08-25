En qué ciudad estará el árbol de Navidad más grande de España

La Navidad en España suma un nuevo capítulo a la ya conocida “batalla de las luces”. Mientras Vigo y Madrid suelen acaparar titulares cada invierno, en 2025 será Santa Cruz de Tenerife quien robe el protagonismo con un gesto monumental: un árbol de Navidad de 50 metros de altura que se convertirá en el más grande del país.
El anuncio llegó en pleno agosto, cuando operarios comenzaron a desplegar líneas y cuadros eléctricos en la plaza de España para preparar el encendido. El árbol, que será alquilado a una empresa especializada por 100.000 euros, transformará el corazón de la ciudad en un escenario festivo de escala colosal.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, no dudó en lanzar un guiño a la competencia: “El alcalde de Vigo tendrá que venir a Santa Cruz”. Una declaración que reaviva la rivalidad simbólica entre ambas ciudades por liderar la carrera de la Navidad más luminosa.
Críticas y debate político en Santa Cruz
La oposición no tardó en reaccionar. El socialista Tino Guzmán cuestionó la coherencia del proyecto a través de X (antes Twitter): “Santa Cruz tala árboles reales en la Rambla… pero tranquilos, que en Navidad pondremos uno de 50 metros y 100.000 € de alquiler. Lo verde se va, lo LED se queda”.
Vecinos y usuarios en redes sociales también se sumaron al debate, criticando que el presupuesto se destine a un árbol en lugar de a problemas cotidianos como la limpieza, el cierre del carril bici o el traslado del rastro. “Las prioridades las dejamos a un lado; un árbol importa más”, resumía una usuaria.
Más luces, más turismo
El proyecto no se limita al gigantesco árbol. Este año, por primera vez, tres grandes avenidas peatonales -Manuel Hermoso Rojas, Benito Pérez Armas y Príncipes de España- se sumarán al circuito iluminado. El objetivo es conectar barrios y ejes comerciales bajo un mismo telón de guirnaldas, extendiendo la experiencia navideña más allá del centro histórico.
La estrategia responde a una realidad cada vez más evidente: el turismo navideño se ha consolidado como un motor económico. Atraer visitantes para disfrutar de las luces significa llenar hoteles, restaurantes y vuelos, además de dinamizar el comercio local. Santa Cruz busca así reforzar su marca de ciudad y sumarse a la ola de destinos que han hecho de la Navidad un espectáculo rentable.
Lo que falta por definir
Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del encendido ni el programa que acompañará al árbol -que podría incluir música, espectáculos y mercadillos-, el tablero está servido. De un lado, quienes ven la inversión como un impulso al consumo y la alegría en las calles; del otro, quienes reclaman que esos 100.000 euros se destinen a servicios básicos.
Lo cierto es que, cuando llegue diciembre, todos los ojos estarán puestos en la plaza de España. Santa Cruz mirará al cielo y, con ella, media España mirará a Tenerife.