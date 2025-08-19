El recuerdo de Creevy del fallido homenaje a Maradona: “Se debería haber hecho más”

A fines de 2020, pocos días después de la muerte de Diego Armando Maradona, Los Pumas jugaron frente a los All Blacks en Sídney por el Rugby Championship. Antes del partido, el equipo neozelandés sorprendió con un gesto histórico: ofreció una camiseta negra con el número 10 y el apellido del ídolo argentino, justo antes de realizar la haka. En contraste, los jugadores argentinos apenas lucieron brazaletes negros, lo que generó una ola de críticas.