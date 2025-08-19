Secciones
DeportesRugby

El recuerdo de Creevy del fallido homenaje a Maradona: “Se debería haber hecho más”

El ex capitán de Los Pumas recordó el día en que los All Blacks sorprendieron con un tributo a Diego Maradona y el seleccionado argentino quedó en el centro de la polémica.

El recuerdo de Creevy del fallido homenaje a Maradona: “Se debería haber hecho más”
Hace 39 Min

A fines de 2020, pocos días después de la muerte de Diego Armando Maradona, Los Pumas jugaron frente a los All Blacks en Sídney por el Rugby Championship. Antes del partido, el equipo neozelandés sorprendió con un gesto histórico: ofreció una camiseta negra con el número 10 y el apellido del ídolo argentino, justo antes de realizar la haka. En contraste, los jugadores argentinos apenas lucieron brazaletes negros, lo que generó una ola de críticas.

Agustín Creevy, histórico jugador y referente del seleccionado, recordó aquel episodio que marcó un fuerte desencuentro entre Los Pumas y el público. “No jugué ese partido, no estaba. Fue evitable, sí. A nivel institución se debería haber hecho algo más, a nivel equipo también. Fue un golpe muy grande”, aseguró.

El hooker, que fue capitán entre 2014 y 2019, reconoció que la reacción de la gente fue comprensible. Para muchos, la falta de un homenaje acorde a la figura de Maradona mostró una desconexión entre el equipo y la sociedad. “Era un momento único y no se estuvo a la altura. Se podría haber hecho algo distinto”, remarcó.

A casi cinco años de aquel episodio, Creevy sostiene que la polémica sirvió como aprendizaje. “Fue un colapso con el rugby, otra vez. Hay cosas que se pueden mejorar y esta fue una de ellas”, finalizó.

Temas Diego Armando MaradonaLos PumasAgustín CreevyLa muerte de Maradona
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Polémica en Boca: Falcioni habló de final de la Copa Libertadores 2012 y liquidó al hermano de Riquelme

Polémica en Boca: Falcioni habló de final de la Copa Libertadores 2012 y liquidó al hermano de Riquelme

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Comentarios