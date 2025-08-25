Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio

La presión arterial es un indicador fundamental del bienestar, especialmente en adultos. Con el paso de los años, los vasos sanguíneos pierden elasticidad, lo que aumenta significativamente el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares graves. Por eso, controlar la tensión arterial y mantener hábitos de vida saludables es esencial para prevenir complicaciones como infartos, accidentes cerebrovasculares (ACV) o daño renal.